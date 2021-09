Wurzen

Die Schaufensterscheibe des Parteibüros der Linken in der Wurzener Friedrich-Engels-Straße wurde beschädigt. Darüber informierte Therese Leverenz von der Polizei in Leipzig. Wann genau und wie das Glas zu Bruch ging, wusste sie nicht zu sagen. Auch die Höhe des Schadens sei noch nicht abschließend zu beziffern. Von den Tätern fehlt jede Spur, Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen, hieß es.

Er habe sich am Donnerstagnachmittag auf einem Wahlforum in Bad Lausick befunden, als ihn die Nachricht erreichte, sagt Jens Kretzschmar, Kreisvorsitzender der Linken. „Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter informierte mich darüber, dass Unbekannte die Scheibe unseres Büros beschädigten.“ Am Tatort habe er zwar Scherben einer Bierflasche sicher stellen können, doch deute die Wucht der Einschläge eher auf einen Stein hin, so Kretzschmar.

Büro war zum Tatzeitpunkt nicht besetzt

Das Schaufenster ist mit doppeltem Sicherheitsglas versehen. Das Büro selbst dient in Wahlkampfzeiten als Verteilerzentrale fürs Wurzener Land. Nach Informationen der Partei würden darin Flyer, Programme und Plakate gelagert. Ansonsten treffen sich dort die Stadtratsfraktion und der Ortsverband. Da das Büro von Montagnachmittag bis Donnerstagmittag nicht besetzt war, könne niemand sagen, wann genau die Attacke verübt wurde, so die Linke.

Zuletzt sei das Büro im vorigen Jahr beschädigt worden, heißt es aus Parteikreisen. In der Nacht zum 8. Mai hätten Unbekannte die geschlossene Jalousie mit einem Hakenkreuz beschmiert. „Da wir uns im Wahlkampf befinden, wollten wir die Schotten nicht dicht machen und stattdessen im Schaufenster mit einem Poster unserer Direktkandidatin Julia Schramm werben“, sagt Kretzschmar. Offensichtlich habe ihr die Aktion gegolten, vermutet er.

Unbeteiligter Vermieter betroffen

Aus der Tatsache, dass im Stadtgebiet zahlreiche Plakate mit ihrem Konterfei verschwunden seien, schließt Kretzschmar, dass die Linken-Kandidatin „offenbar viele Fans haben muss“. Kretzschmar hatte die beschädigte Scheibe am Freitag zur Anzeige gebracht. Der Schaden sei sehr bedauerlich, da vor allem der unbeteiligte Vermieter betroffen sei, der das Fenster nun ersetzen müsse, so der Kreisvorsitzende.

Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz verurteilte die Beschädigung: „Offensichtlich erleben wir gerade eine erhebliche Verrohung der politischen Sitten.“ An ihrem Grimmaer Wahlkreisbüro sei in dieser Woche ein Schild mit ihrem Namen aus der Verankerung gerissen worden, sagte sie am Freitag der LVZ. Wie berichtet, gab es in Wurzen zuletzt mehrfache Angriffe auf die CDU-Geschäftsstelle am Markt. 2018 wurden zwei Gaststätten attackiert. Damals bekannten sich Linksextremisten zu den Anschlägen.

Von Haig Latchinian