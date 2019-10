Wurzen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag drei große Fensterscheiben an einem Wahlkreisbüro der CDU in Wurzen beschädigt. Es befindet sich im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Reihenhauses. Zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Dimitroffstraße 1 in Leipzig, Tel. 0341 966 4 6666, zu melden.

CDU-Büro in Wurzen schon im Juli angegriffen

Bereits im Juli wurde die Kreisgeschäftsstelle der CDU angegriffen. Auch da wurde die Scheibe mit Pflastersteinen zertrümmert.

Von LVZ/gap