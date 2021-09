Schlagabtausch beim Wahlforum in Grimma

Grimma

Nach der Veranstaltung am 1. September in Frohburg folgte am Mittwochabend das Wahlforum in der Grimmaer Muldentalhalle. Auf Einladung von LVZ und Landeszentrale für politische Bildung stellten sich erneut die aussichtsreichsten Direktkandidaten für die Bundestagswahl den Fragen von Moderatoren und Bürgern. Neben Matthias Vialon (Bündnis 90/Grüne) bezogen Franziska Mascheck (SPD), Edgar Naujok (AfD), Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU), Olaf Winne (FDP) und Julia Schramm (Die Linke) Position zu unterschiedlichsten Themen. Worüber gesprochen wurde, hatten die Besucher in der Hand, die zuvor ihre Favoriten-Themen wählen konnten. Das größte Interesse galt dem Bereich Wirtschaft, Finanzen und Steuern, der die zweistündige Veranstaltung dominierte. Moderiert wurde der Abend von Roland Löffler, Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, sowie LVZ-Redakteur Andreas Debski.

Wahlforum im Livestream

Nicht nur die rund 100 Zuhörer vor Ort konnten den Schlagabtausch verfolgen, die Diskussion wurde auch per Livestream im Facebook- und Youtube-Kanal der Landeszentrale übertragen. Vor Ort wurde rege davon Gebrauch gemacht, die Kandidaten zu ihren Positionen zu löchern. LVZ.de berichtet am Donnerstag ausführlich über die Veranstaltung.

Insgesamt gehen im Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) elf Direktkandidaten an den Start, so viele wie noch bei keiner Vorgänger-Wahl.

Von Simone Prenzel