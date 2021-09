Schlagabtausch in Grimma: Wie ticken die Kandidaten?

Grimma

Noch unentschlossen, wo das Kreuz gesetzt werden soll? Auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl bot das Wahlforum am Mittwochabend in der Grimmaer Muldentalhalle Entscheidungshilfen. Wie bereits beim ersten Aufeinandertreffen in Frohburg redeten die sechs Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien Klartext. Auf Einladung von LVZ und Landeszentrale für politische Bildung hatten Edgar Naujok (AfD), Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU), Matthias Vialon (Bündnis 90/Grüne), Franziska Mascheck (SPD),  Olaf Winne (FDP) und Julia Schramm (Die Linke) im Podium Platz genommen.

Wie zufrieden sind die Kandidaten mit dem Wahlkampf?

Gleich zu Beginn piesackten die Moderatoren die Bewerber mit Fragen zur Performance ihrer Partei-Oberen. Ronald Löffler, Chef der Landeszentrale für politische Bildung, wollte von SPD-Frau Franziska Mascheck wissen, ob Kanzlerkandidat Olaf Scholz nun der Schlafwagenschaffner im Bundestagswahlkampf sei. Die Frohburgerin hielt dagegen: „Es heißt ja immer, Scholz ist so stark, weil die anderen so schwach sind. Aber Fakt ist, die SPD hat klare Positionen, hatte zeitig ein Programm und einen überzeugenden Kandidaten. Zudem haben wir viele junge Mitstreiter.“ Georg-Ludwig von Breitenbuch machte aus seinem Herzen keine Mördergrube und bekannte sich freimütig als Anhänger von Friedrich Merz. Dem Wahlkampf der Union sei nicht dienlich gewesen, räumte der derzeitige CDU-Landtagsabgeordnete ein, dass die K-Frage so lange offen war. „Ich hätte mir gewünscht, Söder und Laschet hätten schon im Januar zusammen gefrühstückt und sich geeinigt“, spielte Breitenbuch auf das legendäre Entscheidungs-Käffchen von Bundeskanzlerin Merkel und dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber 2002 in Wolfratshausen an.

Ist die FDP nur eine One-Man-Show?

Olaf Winne musste sich die Frage anhören, ob die FDP unter Christian Lindner nur eine One-Man-Show ist. Sicher würde vorrangig Lindner plakatiert – ähnlich wie bei der SPD Olaf Scholz, räumte der Markkleeberger ein: „Dennoch führt die gesamte FDP einen inhaltlich guten Wahlkampf.“ Nach Machtspielchen bei der AfD erkundigte sich LVZ-Redakteur Andreas Debski bei deren Direktkandidat Edgar Naujok. „Wir sind alle eine AfD“, wollte sich der Markranstädter zu Flügelkämpfen an der Parteispitze nicht weiter äußern.

Machen die Grünen Politik an den Menschen vorbei?

Ob die Grünen nicht Politik an den Menschen vorbei machen, fragte Löffler wiederum Matthias Vialon. „Sicher ist der Klimawandel für viele Leute noch weit weg. Für die Menschen an der Ahr ist er es nicht. Und ich glaube, auch nicht für die Grimmaer, die binnen neun Jahren von zwei Jahrhundertfluten betroffen waren.“

Spannend blieb die Debatte auch im weiteren Verlauf des Abends. Zuvor waren die rund 100 Zuhörer im Saal gebeten worden, per Online-Tool ihre Favoriten-Themen zu wählen. Ein Livestream samt Kommentarfunktion ermöglichte es auch Interessenten vom heimischen Sofa aus, in die Debatte einzugreifen. Platz 1 im Themen-Rennen belegte der Komplex Wirtschaft, Finanzen, Steuern, gefolgt von Wohnen/Verkehr/Ländlicher Raum sowie gleichauf Innenpolitik und Klima. Nicht für alle Komplexe reichte am Ende die Zeit. Wichtiger war den Moderatoren, möglichst viele der anwesenden Bürger zu Wort kommen zu lassen.

Wie soll der Mittelstand entlastet werden? Welche Konzepte gibt es für finanzschwache Kommunen? Was ist mit Tarifbindung, ausufernder Bürokratie oder dem weiteren Ausbau von Windrädern? Zu all diesen Fragen redeten die Kandidaten Tacheles.

Steuern rauf oder runter?

Der Großteil der Diskussion aber drehte sich um eine Frage: Wer soll nach Meinung der einzelnen Parteien die Zeche zahlen? Die Gretchenfrage lautete: Steuern rauf oder runter? Für Naujok steht fest: „Die Steuerlast muss gesenkt werden.“ Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer, Vergnügungssteuer, Sektsteuer – die AfD wolle am besten alles abschaffen. Moderaten-Einwand: Woher soll dann das Geld kommen? „Kassensturz und Milliarden-Ausgaben für EU und Migration auf den Prüfstand“, lautete Naujoks Antwort. Von Breitenbuch wiederum war wichtig, Unternehmer nicht zu stark zu belasten. Firmeninhaber dürften für ihren wirtschaftlichen Erfolg nicht bestraft werden: „Wir müssen sie vielmehr ermutigen, in ihre Unternehmen zu investieren.“

Nur zwei Superreiche im Landkreis

FDP-Mann Winne fremdelt insbesondere mit Plänen für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. „Wenn Sie da als Landwirt einen Betrieb, viele Hektar Land und noch ein Haus haben, sind Sie davon ganz schnell betroffen.“ Die Schere zwischen Arm und Reich sei noch nie so groß gewesen, machte Julia Schramm eine ganz andere Rechnung auf: „Die Zahl der Kinder in Armut und die der Einkommensmillionäre hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland verdoppelt. Eine Bilanz der Ära Merkel.“ Die Linke plane als einzige Partei eine Vermögensabgabe für Superreiche. Für die Mehrheit der Wahlkreis-Bewohner hatte die Berlinerin dann aber noch eine gute Nachricht parat: „Ich hab’ das mal recherchiert. Davon gibt es im Landkreis nur zwei.“

