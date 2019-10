Schleppender Glasfaserausbau in Brandis

Brandis/Borsdorf

Als Mirko Ertel, Projektmanager Bau bei der Deutschen Glasfaser ( DG), im Brandiser Stadtrat Bericht über den Ausbaustand erstattete, war das Rathaus gerade seit einer Stunde an die Datenautobahn angeschlossen. Leider ist das in Brandis noch nicht überall so. „Wir waren glücklich, einen Investor gefunden zu haben, aber sind unglücklich über den Baufortschritt“, monierte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD). Gerade für Brandis als Smart City, die sich damit beschäftigt, wie die fortschreitende Digitalisierung für die Bürger nutzbar gemacht werden kann, sei Glasfaser unabdingbar. Nur einen Tag später wurde das Thema auch in der Bürgerfragestunde des Borsdorfer Gemeinderates angesprochen.

Vor einem Jahr startete der Netzausbau

„Es ist richtig, nicht alles ist so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, räumte Ertel ein. „Wir wollten schon lange fertig sein.“ Vor fast einem Jahr, am 26. Oktober, war der Netzausbau in Brandis, in den die DG sieben Millionen Euro investiert, mit dem symbolischen ersten Spatenstich gestartet worden. Schon Anfang November wurde in der Leipziger Straße der Hauptverteiler aufgestellt. Im „POP“ (Point of Presence) laufen alle Glasfaseranschlüsse zusammen, er leitet den ankommenden und abgehenden Datenverkehr weiter und verbindet das Netz vor Ort mit dem Rest der Welt. Im März hatte DG-Regionalmanager Michael Kölling optimistisch angekündigt, dass nach den Sommerferien die letzten Anschlüsse aktiviert werden sollen. Aber auf dem Weg zu diesem Ziel lagen offenbar zu viele Stolpersteine. Ertel formulierte jetzt schon sehr viel vorsichtiger: „Was die Aktivierung der Anschlüsse betrifft, so versuchen wir, dieses Jahr alle zu schaffen, aber wir können das nicht versprechen.“

Verzögerungen durch Bürokratie und Einwänden

Den ersten Stolperstein bei der Verlegung der Hauptleitungen legte die Deutsche Bahn. Für die Querung des Bahnüberganges im Beuchaer Gewerbegebiet Hasenheide habe man sechs Monate auf die Genehmigung gewartet, erklärte der Projektmanager. Einen weiteren Stau verursachte der Landkreis. Das Landratsamt, sagte der Borsdorfer Bürgermeister Ludwig Martin ( CDU), habe teilweise seit März vorliegenden Anträgen zur Öffnung von Kreisstraßen die Genehmigung verweigert, weil es mit den provisorischen Deckenschlüssen der DG nicht einverstanden war. Hierzu habe es am 23. September ein Gespräch mit den Bürgermeistern von Brandis, Borsdorf und Großpösna und dem Leiter des Straßenverkehrsamtes gegeben. Das Ergebnis teilte Ertel in Brandis mit: „Die ersten Genehmigungen sind eingegangen. Wir können nun die Hauptleitungen bauen.“ Außerdem, so Martin, wurde vereinbart, bei der DG wie im Landratsamt einen Ansprechpartner zu installieren, um Fragen auf kurzem Weg zu klären.

Tiefbau soll zum Jahresende abgeschlossen sein

Bis Jahresende wolle man nun alle Tiefbauaktivitäten abgeschlossen und auch die Oberflächen wieder in Ordnung gebracht haben. Damit hatte Ertel allerdings einen weiteren wunden Punkt berührt. In Brandis wie Borsdorf beschwerten sich Bürger über nur provisorisch geschlossene Fußwege, Schäden auf Grundstücken, keine Reaktion auf Beschwerden. „Schäden“, bat Ertel um Verständnis, „lassen sich manchmal nicht ausschließen.“ Er bat Betroffene, sich über die Hotline, an deren Verbesserung man gemeinsam mit dem Callcenter arbeite, per E-Mail an die DG, an das Baubüro im Pösna Park oder die Niederlassung im Messepark zu wenden. „Dann können wir gegenüber dem Generalunternehmer Terrado aktiv werden. Es muss keiner auf seinem Schaden sitzen bleiben“, betonte der Projektmanager. Wie Ertel erklärte, sehe der Bauablauf vor, dass die Baufirma die Gräben in einem ersten Schritt gegen Unfallgefahr schließe und erst in einem zweiten die Wiederherstellung so erfolge, „dass die Wege mindestens so gut sind wie vorher“. Darauf folge zusammen mit dem Bauamt eine Abnahme einschließlich Mängelprotokoll. Und erst dann beginne die fünfjährige Gewährleistungsfrist – zwei Jahre mehr als vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Jesse führte als Referenz Thallwitz an, das erste Projekt der DG im Landkreis. „Dort gibt es keine Beschwerden.“

Von Ines Alekowa