Schließfächer der Wurzener Packstation aufgebrochen – Polizei ermittelt

Wurzen

Aufgebrochen wurden mehrere Fächer der Packstation der Deutschen Post auf dem Aldi-Gelände in der Dresdener Straße in Wurzen. Mattias Persson, Post-Sprecher für Sachsen, bestätigte den Vorfall, der sich bereits vor einigen Tagen ereignete: „Sendungen, die aufgrund der Störung von unseren Kunden nicht aus der Packstation entnommen werden konnten, haben wir über den herkömmlichen Weg der Zustellung weiterbefördert“, sagte er.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Sendungen entwendet wurden. Grundsätzlich hafte sein Unternehmen beim deutschlandweiten Versand gegen Verlust oder Beschädigung bis 500 Euro. Müssten Türen der Fächer einer Packstation repariert oder ersetzt werden, wie in Wurzen der Fall, entstünden der Deutschen Post DHL erhebliche Kosten.

Jede Art von Vandalismus wird angezeigt

Jede Form von Vandalismus werde von der Post zur Anzeige gebracht und damit auch strafrechtlich verfolgt, so Persson weiter. Er bittet um Verständnis dafür, dass er sich zu laufenden Ermittlungen nicht äußern wolle. Nach LVZ-Recherchen ist der Schaden bereits behoben, die Station wieder voll funktionstüchtig.

Die Wurzener Packstation der Post in der Dresdener Straße. Die Schäden sind wieder behoben. Quelle: Haig Latchinian

Therese Leverenz von der Polizei in Leipzig datiert den Vorfall auf die Nacht vom 1. zum 2. März. Unbekannte hätten 20 Schließfächer beschädigt, weitere fünf komplett aufgehebelt. Die Beamten sprechen von einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Noch gebe es keine heiße Spur zu möglichen Tätern, hieß es.

So sieht es aus, wenn eine Packstation von Kriminellen „ausgeräumt“ wurde. Ein Beispiel aus Torgau. Quelle: Archiv

Gerade für Berufstätige sei der Paketautomat eine Alternative zur Haustürzustellung. „Außerdem verschicken immer häufiger Kunden hierüber kontaktlos ihre Retourenpakete und vorfrankierten Sendungen“, sagte Persson. 2003 habe DHL als erstes Unternehmen im deutschen Markt den Packstations-Service eingeführt und betreibe bundesweit aktuell mehr als 6500 Automaten. Bis 2023 soll die Zahl der Packstationen auf mindestens 12 000 Automaten verdoppelt werden.

Geringeres Infektionsrisiko

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei die Packstation besonders hilfreich. Der direkte Kontakt zwischen Postbote und Paketempfänger werde vermieden. „Mit den Packstationen entsprechen wir den Wünschen unserer Kunden, die ihre Pakete gern kontaktfrei und unabhängig von Filialöffnungszeiten rund um die Uhr flexibel versenden oder empfangen möchten“, so Persson.

Schließfächer einer Packstation wurden zuletzt am 10. Januar in Torgau aufgebrochen. An jenem Sonntagmorgen gingen der Polizei im Stadtgebiet zwei mutmaßliche, bereits polizeibekannte dunkel gekleidete Täter – 25 und 30 Jahre alt, beide deutsch – ins Netz. Sie waren auf Fahrrädern unterwegs und standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ob es einen Zusammenhang zum Bruch in Wurzen gibt, sei derzeit unklar, so Philipp Jurke von der Polizei.

