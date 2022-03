Machern/Püchau

Zu einem „Offenen Singen“ lädt der Gesangverein Germania Gerichshain am morgigen Sonntag, 15 Uhr ins Schloss Püchau ein. Die Sängerinnen und Sänger sind froh, nach der Corona-Zwangspause endlich wieder ihrem Hobby nachgehen zu können, versichert Chormitglied Renate Schmidt. Dazu hoffe man am Sonntag auf zahlreiche Spaziergänger und Gäste, die in den Gesang mit einstimmen. Wetterabhängig wird entweder im Schloss oder dem Innenhof gesungen.

Von sp