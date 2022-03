Schloss Püchau: Singen mit Germania Gerichshain

Machern/Püchau

Nach längerer Zwangspause waren die Mitglieder des Gerichshainer Germania-Chores vor einigen Tagen erstmals wieder öffentlich zu erleben. Vorm Eingang des Püchauer Schlosses nahmen die Sängerinnen und Sänger Aufstellung und bereiteten etlichen Ausflüglern einen besonderen Nachmittag.

Dabei war am Morgen des Auftritts noch gar nicht klar, ob das „Offene Singen“ überhaupt stattfinden kann. „Unser Chorleiter hatte sich am Morgen leider krankgemeldet“, berichtet Mitstreiterin Renate Schmidt. Auch andere Sänger fielen kurzfristig aus. Da die stellvertretende Chorleiterin beherzt einsprang und die Regie übernahm, musste der Termin nicht ins Wasser fallen.

„Ein bisschen Frieden“ am Püchauer Schloss

„So konnten wir den Frühling am Schloss Püchau bei herrlichem Sonnenschein mit unserem Gesang begrüßen“, berichtet Renate Schmidt weiter. Nicht nur Frühlings- und Heimatlieder wurden dargeboten, auch das Stück „Ein bisschen Frieden“ hatten die Sänger mit Blick auf die traurigen Ereignisse in der Ukraine vor wenigen Tagen noch einstudiert.

Bedanken möchte sich der Chor bei der Schlossherren-Familie Benita und Lothar Goldhahn, die das Konzert zum Mitsingen ermöglicht hatten. Den Sängern zumindest hat ihr Auftritt Lust auf mehr gemacht: „Wir sind optimistisch, dass es weitere solcher Veranstaltungen geben wird.“

Geprobt wird jeden Dienstag in Gerichshain

Der Chor, dem zurzeit 35 aktive Mitglieder angehören, möchte so auch bei zufälligen Passanten die Freude am Chorsingen wecken. „Erst kürzlich konnten wir zwei neue Sängerinnen begrüßen“, freut sich Renate Schmidt. Geprobt wird jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr im „Weißen Haus“ in der Leipziger Straße in Gerichshain.

Von sp