Machern/Püchau

Die Püchauer Schlossherrin Benita Goldhahn lädt alle Ausflügler ein, sich gemeinsam mit ihr beim Faustschen Osterspaziergang an Gedichten und Gesang zu erfreuen. An beiden Osterfeiertagen, jeweils um 15 Uhr, können sich Besucher auf eine historische Schlossführung in den mehr als 1000 Jahre alten Mauern sowie dem englischen Garten freuen.

Um eine Voranmeldung wird gebeten unter https://www.schloss-puechau.de/

