Schloss Trebsen beendet Pause mit Gartenfest

„Schön zu wissen, bald wieder Leute bei uns zu haben“, sagt Jürgen Rockstroh, Pächter des Schlosses Trebsen. Vom 31. Juli bis 2. August öffnet er sein Tor für das vierte Gartenfest und damit die erste Veranstaltung nach der langen Corona-Pause. Seit Beginn der Beschränkungen war alles andere ausgefallen, was der 59-Jährige organisiert hatte.

Allerdings handelt es sich nach seinen Worten um einen zaghaften Beginn, denn die Ungezwungenheit der Vergangenheit lassen die Gesetze momentan nicht zu. „Maximal 1000 Leute dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten“, erklärt Rockstroh. Die Räume bleiben nach seinen Worten geschlossen, um Infektionen zu vermeiden. Lediglich die Toiletten dürften benutzt werden, außerdem will er am Sonnabend und Sonntag Speisen und Getränke im Restaurant anbieten. „Dann bewirtschaften wir auch den Hof“, kündigt er an.

Neue Aussteller erwartet

Dennoch kann der Besucher dem Fest durchaus positive Seiten abgewinnen. „Wir haben einige neue Aussteller dabei, die ansonsten auf Großveranstaltungen unterwegs sind, was derzeit nicht möglich ist. Sie hübschen das Ganze bei uns qualitativ etwas auf“, wirbt André König (59), Geschäftsführer der Arcos GmbH aus Suhl als Veranstalter. Dadurch ergebe sich eine größere Pflanzenvielfalt, auch wenn die Zahl der Stände wegen der geforderten Abstände zwischen ihnen minimal auf 80 reduziert werden musste.

Eingeführt werde ein Einbahnstraßensystem als Rundgang. Die Besucher können in Ruhe an Rosen, Stauden, Kräutern, Orchideen, Kakteen, Obst- wie auch Gemüsepflanzen und vielem weiteren vorbeischlendern und dort verweilen, wo sie es möchten. „An allen Ständen sind Desinfektionsmöglichkeiten vorhanden“, verspricht König. Ein Mund-Nasen-Schutz werde empfohlen, sei aber nur in den Toiletten und im Restaurant verpflichtend.

Neuer Service für Besucher

André König, der rät, für gezielte Einkäufe den besucherschwächeren Freitag und Sonnabendvormittag zu nutzen, sieht damit alle Bestimmungen des Freistaats Sachsen als erfüllt an. Dazu gehört auch, auf das kulturelle Rahmenprogramm und den Busshuttle von den Parkplätzen in der Muldenaue und am Ortsausgang aus Richtung Wurzen zu verzichten. „Wir bieten dafür den Leuten aber an, mit dem Auto direkt zum Gelände zu kommen und dort ihre getätigten Einkäufe einzuladen. Oder wir fahren ihnen die Waren mit einem Kleinbus zum Parkplatz, auf dem ihr Auto steht. Dieser Service ist kostenlos“, sagt König.

Branche kommt nur langsam in Gang

Froh ist er, dass seine Branche nun langsam zu einem Hauch von Normalität zurückkehren kann. Von unseren 25 geplanten Märkten werden am Ende der Saison mit Glück vielleicht acht Events realisiert sein“, hofft er. Der Auftakt vom 17. bis 19. Juli im thüringischen Kloster Vessra wäre schon mal super gelaufen. Nach der Burg Ohrdruf sei Schloss Trebsen die dritte Station der diesjährigen Gartenkönig-Tour.

