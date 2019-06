Machern/Hohenprießnitz

Die von Konrad Obermüller ins Leben gerufenen Schlossfestspiele müssen in diesem Jahr ohne ihren zweiten Veranstaltungsort auskommen. Während im vorigen Jahr Konzerte in Machern und Hohenprießnitz stattfanden, beschränkt sich der Regensburger Schlossfreund in diesem Jahr auf sein Anwesen in Nordsachsen.

Rettungswege fehlen im Schloss Machern

Bei der Premiere der Schlossfestspiele im Vorjahr hatten Musikstudenten aus zahlreichen Ländern noch im Macherner Lindenausaal konzertiert. „In diesem Jahr allerdings haben wir uns entschlossen, wegen der fehlenden Brandschutzvoraussetzungen auf öffentliche Veranstaltungen in Machern zu verzichten“, erklärte Konrad Obermüller am Mittwoch. Nachdem der niederbayrische Immobilienunternehmer den Macherner Barockbau 2017 von der Kommune gepachtet hatte, waren Auflagen des Landratsamtes bekanntgeworden. Demnach machte die Kreisbehörde eklatante Verstöße beim Thema Brandschutz aus – und zwar schon seit Jahren. So wurden eine nicht funktionsfähige Brandmeldeanlage, fehlende Rettungswege und Notbeleuchtungen kritisiert.

Diese Rettungstreppe markiert einen Zwischenschritt bei der Realisierung eines vollständigen Brandschutzes im Schloss Machern. Quelle: S.Prenzel

Nachdem erste Bemühungen der Kommune, die Mängel abzustellen, im Vorjahr ins Stocken geraten waren, nahm Beauftragter Andreas Dietze jetzt einen erneuten Anlauf. Es fand eine Vorortbegehung mit dem ersten Landkreis-Beigeordneten Gerald Lehne, dem neuen Leiter des Bauaufsichtsamtes, Patrick Puhl, und Macherns Schlosspächter statt. „Wir sind überein gekommen, die Brandschutzmängel als Gemeinde abzuarbeiten“, erklärte Dietze im Nachgang. Als nächster Schritt soll auf der nordwestlichen Terrasse eine Rettungstreppe realisiert werden. „Die Treppe“, so der Beauftragte, „muss natürlich zum Erscheinungsbild des Schlosses passen.“

Landkreis und Kommune sind im Gespräch

Schlossmanager Robert Schmidt hat die Plakate für die Festspiele selbst entworfen. Quelle: Wolfgang Sens

Der Gemeinderat hatte bereits im Vorjahr eine frei stehende Betontreppe favorisiert. „Diesen Gestaltungsentwurf“, so Dietze, „hat der Denkmalschutz inzwischen wohlwollend zur Kenntnis genommen.“ Damit sei eine wichtige Voraussetzung für das weitere Vorgehen erfüllt. Konrad Obermüller spricht gegenüber LVZ ebenfalls von „hoffnungsvollen Gesprächen“, die er mit dem Landratsamt und dem Beauftragten des Landrates geführt habe. Außerdem gebe es bald einen neuen Gemeinderat, mit dem er sich ebenfalls ins Benehmen setzen wolle, erklärte Obermüller.

Fans der Festspiele sind in Hohenprießnitz willkommen

„Natürlich“, gibt der Regensburger abschließend zu Protokoll, „bin ich traurig, dass wir in diesem Jahr in Machern keine Konzerte anbieten können.“ Dafür gebe es in Hohenprießnitz einen prall gefüllten Veranstaltungskalender unter anderem mit Auftritten von Karussell und Heinz Rudolf Kunze. Und Obermüller geht davon aus, dass die Schlossfestspiele 2020 wieder im Doppelpack über die Bühne gehen – die Abstellung der Macherner Mängel vorausgesetzt.

Von Simone Prenzel