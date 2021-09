Anfangs wurde im Bornaer Impfzentrum der Mangel an Impfstoff verwaltet. Am Schluss mangelte es vor allem an einem – der Impfbereitschaft. Dennoch wurde im ehemaligen Aldi-Markt in Borna-Ost bis zur letzten Minute geimpft. Eine Bilanz und wie es mit den Impfangeboten im Landkreis Leipzig weitergeht.