Noch gut vier Wochen, dann schließt das temporäre Impfzentrum in der Muldentalhalle Grimma endgültig die Türen. Doch bis dahin will der DRK-Kreisverband Muldental mit einer zehntägigen Impfaktion vor allem Kurzentschlossene zum Coronaschutz animieren. Unter anderem jene, die entspannt und sicher in den Sommerurlaub fahren möchten. „Dazu stehen uns vom 21. bis zum 30. Juli insgesamt 5000 Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson zur Verfügung“, kündigt DRK-Vorstand Bettina Belkner an.

DRK-Portal für Wunschtermin ist ab 1. Juli freigeschaltet

„Johnson & Johnson hat den Vorteil, dass mit nur einem Piks ein vollständiger Impfschutz gewährleistet wird“, so die DRK-Chefin. Insofern sei eine Zweitimpfung nicht erforderlich. Ebenso schnell und unkompliziert werde die Buchung eines solchen Impftermins sein. Unter der Internetadresse können Interessierte einen Wunschtermin auswählen und direkt buchen. „Das Portal ist ab dem 1. Juli freigeschaltet“, fügt DRK-Pressesprecher Nils Geldner an. Darüber hinaus erhalten Geimpfte nach der Spritze das digitale Impfzertifikat mit QR-Code, der dann per Smartphone gescannt und auf dem Handy oder Laptop als Nachweis dient.

Das Impfzentrum Grimma in der Muldentalhalle ist nicht zu verfehlen. Quelle: Thomas Kube

„Mit unserer aktuellen Impfaktion zum Ende der Betriebszeit des Impfzentrums Grimma bieten wir eine sehr gute Möglichkeit für flexible Reise- und Urlaubspläne. Gerade jetzt, da sich die Delta-Variante ausbreitet“, betont Belkner. Impfberechtigt sind übrigens alle Personen ab dem 18. Lebensjahr, die für den Besuch des Impfzentrums folgende Unterlagen mitbringen müssen: die Krankenversicherungskarte, den vollständig ausgefüllten, unterschriebenen Aufklärungsbogen sowie die Einwilligungserklärung und den Impfpass, falls vorhanden. Gleichfalls erforderlich sei der Mund-Nasenschutz.

Erschreckender Trend: Viele verzichten auf Zweitimpfung

Zuletzt verweist Belkner auf zwei Trends, deren Ursache sie sich allerdings nicht erklären kann. Einerseits nimmt momentan die Impfbereitschaft ab und andererseits verzichten zunehmend mehr Leute auf die Zweitimpfung, wie die Zahlen des DRK-Impfzentrums in Grimma belegen. Demnach wurden in der Muldentalhalle bis zum Stichtag 26. Juni insgesamt 44 894 Personen geimpft. 26 389 erhielten die Erstimpfung und 18 505 die Zweitimpfung. Schon deshalb mahnt Belkner zum Zweittermin, ohne den es keinen sicheren Corona-Schutz gibt.

Dankeschön-Veranstaltung für Mitarbeiter im Husarenpark

Lobend äußert sich die DRK-Chef in Bezug auf das Engagement der 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums in den vergangenen Monaten. „Was sie geleistet haben, ist aller Ehren wert.“ Einigen freiwilligen Helfern, die über die nötige Qualifikation verfügten, vermittelte das DRK sogar einen festen Job innerhalb des Kreisverbandes. Außerdem, so Belkner, soll es dann am 21. Juli im Husarenpark Grimma eine Dankeschön-Veranstaltung für das Impfpersonal geben.

Unterstützung erfuhren die Rotkreuzler ferner durch die Stadt Grimma und die Landkreisbehörde. „Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit seit der Öffnung am 16. März erfahren können.“ Lediglich die große Politik habe es dem DRK nicht immer leicht gemacht. Belkner zufolge mussten deswegen die Arbeitsverträge der Mitarbeiter im Impfzentrum zweimal verlängert werden.

Für den Schlussspurt mit Johnson & Johnson vom 21. bis zum 30. Juli hofft der DRK-Kreisverband noch einmal mit einer breiten Resonanz in der Bevölkerung. „Am 31. Juli bauen wir unser temporäres Impfzentrum in Grimma ab und lagern es so ein, dass es jederzeit rasch wieder errichtet werden kann.“

Von Kai-Uwe Brandt