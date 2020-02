Schmalspur-Variante für Brandiser Hauptstraße

Brandis

Eine grundlegende Verbesserung sollte insbesondere für ältere Menschen mit Gehhilfen in der Brandiser Hauptstraße, der Geschäftsstraße der Stadt, erreicht werden. Jetzt gibt es nur eine „Schmalspur-Variante“, wie es Stadtrat Markus Bergforth ( SPD) im Bürgerparlament am Dienstag bezeichnete. Und die ist auch noch deutlich teurer als die vorher geplante.

Baustopp nach dem ersten Spatenstich

Ein Rückblick: Auf Initiative des Seniorenbeauftragten Joachim Kühnel im Herbst 2018 hatte sich der Stadtrat in mehreren Diskussionsrunden entschieden, wie der barrierearme Umbau aussehen soll: Das Natursteinpflaster, für das man sich bei Sanierung der Straße vor 20 Jahren entschieden hatte, um den Altstadtcharakter zu wahren, sollte auf der gesamten Gehwegbreite gegen glattes Betonpflaster ausgetauscht werden, wie es unter anderem auf dem Markt anzutreffen ist. Außerdem verschwindet die zur Verkehrsberuhigung gedachte Erhöhung der Kreuzung Hauptstraße/Gartengasse/Große Windmühlengasse. Ende September 2019 wurde der Auftrag an Estler Straßen- und Tiefbau aus Hartha zu einer Angebotssumme von 144.092 Euro vergeben. Aber schon nach dem ersten Spatenstich Anfang November hieß es: Stopp. Statt eines Drain-Betons, der bei Bedarf samt Pflaster wie eine Schale in geringer Tiefe wieder abgehoben werden kann, fand Estler eine untrennbare Einheit von Stein und Beton vor. Das bedeutet, die alten Steine müssen nun mit schwerem Gerät herausgeschnitten werden. Eine andere technische Lösung gibt es nicht, hat sich die Stadt von der HTWK Leipzig bestätigen lassen.

Statiker legen Abstand zu Gebäuden fest

Hinzu kommt, dass mutmaßlich ein großer Teil der Gebäude entlang der Straße nicht über eine ausreichende Gründung verfügen. Deshalb wurde in Absprache mit einem Statikbüro festgelegt, mit dem Pflastertausch erst im Abstand von 80 Zentimeter vom Gebäude zu beginnen und nur Abschnitte aufzubrechen, welche am selben Tag wieder geschlossen werden können.

Kein durchgängiger Pflastertausch

Das alles macht die Angelegenheit teuer. Aus Kostengründen erfolgt nun kein durchgängiger Pflasteraustausch auf beiden Straßenseiten, sondern nur vom Raumausstatter Fichtner bis zur Bäckerei Tippner und dann weiter auf der anderen Straßenseite bis Bahnhofstraße. „Dabei wurde die Erreichbarkeit der Einzelhändler und die Möglichkeit für Längsparker berücksichtigt“, erklärte Bauamtsleiterin Kerstin Quandt. Trotzdem beträgt die vorläufige (!) Nachtragssumme 362.093 Euro. Glück im Unglück nannte es Bürgermeister Arno Jesse ( SPD), dass auch der Nachtrag gefördert wird, „sodass wir unseren Haushalt nicht belasten“. Die Förderung erfolgt über Städtebaumittel „Brandiser Mitte“. „Und da wir eine Sonderzuwendung der Eigenmittel bekommen, wird quasi alles gefördert“, so Jesse. Allerdings muss die Baumaßnahme bis September abgerechnet sein, „sonst sind die Fördermittel weg“. Vor diesem Zeitfenster hatte Jesse den Stadtrat zu einer Sondersitzung einberufen.

Altstadtpflaster in der Hauptstraße: Für ältere Menschen mit Rollator oder Fahrradfahrer ist der unebene Straßenbelag eine Herausforderung. Quelle: Ines Alekowa

Stadträte kritisieren Kompromiss

Nicht nur Ulrich Gäbel (Linke) hatte „Riesenbauchschmerzen, dass wir die Summe einfach mal so verdreifachen“ und für summa summarum eine halbe Million Euro doch nur „ein Rumgeflicke“ erreichen. Alexander Busch (Freie Wähler) überlegte laut, das Projekt zu stoppen, „um nicht Kosten zu produzieren und nächstes Jahr festzustellen: Es war Stückwerk“. Natürlich wäre ein Komplettaustausch das Beste, stimmte Jesse zu, aber damit wäre man im hohen Millionenbereich. „Wir haben aber wichtigere Aufgaben wie die Schulen.“ Er bezweifelte deshalb, dass der Stadtrat zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre, hätte das Planungsbüro, wie von Gäbel kritisiert, den Untergrund geprüft und damit gleich zu Beginn Klarheit über die Kosten geherrscht. „Das Hauptziel erreichen wir, wenn auch nicht so elegant“, bat er um den Kompromiss. „Es ist kein schlechter.“

Stadt lässt Schadenersatzansprüche prüfen

Allerdings wird der Beschluss um den Auftrag an die Stadtverwaltung ergänzt, „eventuelle Schadenersatzansprüche gegenüber dem Planer zu prüfen und durchzusetzen“. Das hatte Michael Haack (Bürgerverein Brandis) angeregt, der wie die Mehrheit seiner Ratskollegen – es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung – dem Kompromiss schließlich „zähneknirschend“ zustimmte. Noch im Februar, so Jesse, werde man mit den Händlern den Bauablauf besprechen.

Natürlich kam die Rede auch noch einmal auf das Parken in der Hauptstraße. Auf Wunsch der Händler ist das nur geringfügig reglementiert. Befürchtet wird, dass Autos den schmaler ausfallenden Gehstreifen zuparken und Fußgänger doch wieder auf das Huckelpflaster ausweichen müssen. Dazu hatte Uwe Engel (Linke) eine klare Meinung: „Es liegt im Ermessen der Stadt, ordnend einzugreifen. Bisher haben wir es laufen lassen.“

Von Ines Alekowa