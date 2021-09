Von der Idee bis zum Spatenstich dauerte es sechs lange Jahre: Jetzt endlich kann das Wurzener Land mit dem schnellen Internet in die Zukunft starten. Die Gemeinde Lossatal macht den Anfang. Als nächstes folgt Bennewitz.

