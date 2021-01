Schnelltest ohne Busfahrt: DRK fährt die Schulen im Landkreis Leipzig ab

Landkreis Leipzig

Am Montag dürfen in Sachsen zunächst Schüler von Abschlussklassen wieder in ihre Schulen. Um möglichst keine Corona-Infektionen in die Schulen zu tragen, hat der Freistaat Sachsen für die weiterführenden Schulen das Angebot unterbreitet, alle Schüler am ersten Tag einem Schnelltest zu unterziehen. Das soll sachsenweit an ausgewählten Schulen geschehen, zu denen Schüler gebracht werden. Nicht so im Landkreis Leipzig, sagte Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) der LVZ.

Hier gehe das DRK, welches die Tests vornimmt, mit mobilen Teams in die Schulen. Die Tests seien freiwillig und würden Schülern und Lehrern angeboten. Es werde aber, versicherte Schulz, niemand vom Unterricht ausgeschlossen, der sich nicht testen lässt.

Die Pestalozzi-Oberschule in Wurzen ist startklar. Das DRK Muldental führt für die Schüler vor Ort im Schulgebäude die Schnelltests durch. In der Region, so Schulleiter Steffen Rößler, geht für etwa 490 Jungen und Mädchen der Oberschulen, darunter Lossatal und Trebsen, des Lichtwer-Gymnasiums sowie der Fachoberschule des Beruflichen Schulzentrums Wurzen, der Präsenzunterricht los. Dem Test, der freiwillig und kostenlos ist, können sich ebenfalls Lehrer unterziehen, die die Absolventen unterrichten. „Schüler unter 18 Jahren müssen allerdings ein entsprechendes Einverständnis der Eltern vorweisen“, merkte Rößler an.

Auf Initiative der DRK-Vorstandsvorsitzenden Bettina Belkner wird es bei der aktuellen Aktion keine Busfahrten mit dem Öffentlichen Personennahverkehr geben. „Wir kennen sehr wohl die Kritiken und Befürchtungen, dass mit den Fahrten im Schulbus auch die Infektionsgefahr steigt und haben uns deshalb in Abstimmung mit dem Landkreis dagegen entschieden.“

Insofern werden die Lossataler und Trebsener Schüler am Dienstag nächster Woche vor Ort getestet. Für alle anderen sei der Weg in die Pestalozzi-Oberschule am Montag ohne Weiteres fußläufig zu erreichen. Diesen Schritt begrüßte unter anderem Marina Schwarzbach, Schulleiterin des Lichtwer-Gymnasiums, und lobte zugleich den straffen Zeitplan sowie die Organisation. „Das klappt alles super!“ Schließlich hätte es schon Anfang der Woche dazu die notwendigen Absprachen gegeben. Heißer Start am 18. Januar in der August-Bebel-Straße 38 ist 8 Uhr zunächst für die Pestalozzi-Oberschüler. Danach folgen die Elft- und Zwölftklässler des Gymnasiums und ab 13 Uhr die Schüler des Beruflichen Schulzentrums.

170 Schüler der Klassenstufen 11 und zwölf sollen am Montag am Bornaer Gymnasium „Am Breiten Teich“ getestet werden. Allerdings ist noch unklar, wie viele sich tatsächlich testen lassen, erklärt Schuleiter Axel Mohr. Die Tutoren versuchten deshalb im Vorfeld zu klären, wie groß der Personalbedarf bei den Testern ist. „Ich kann nur hoffen, dass sehr viele dazu bereit sind.“ Mit den Tests ließen sich immerhin versteckte Fälle ausschließen. Allerdings sei alles nur eine Momentaufnahme, „das sagt nichts darüber aus, wie es in der zweiten Woche aussieht“. Am Teichgymnasium werden am Montag Schüler und Lehrkräfte in drei Räumen auf Corona getestet, selbstverständlich nur freiwillig. Sollte die Zeit dafür am Montag nicht ausreichen, werden die Tests am Dienstag fortgesetzt.

Der Leiter der Bornaer Dinter-Oberschule, Frank Ziemann, hat die Schüler der Abschlussklassen auf der Homepage der Schule aufgefordert, sich am Montag den Corona-Tests zu unterziehen. Die Bildungseinrichtung bitte „dringend darum, dass sich alle testen lassen“. Ziemann weiter: „Jeder, der sich nicht testen lässt, bleibt ein Risiko.“ An der Dinterschule werden ab Montag die Abschlussklassen der neunten und zehnten Klassen wieder unterrichtet.

Ebenso an der Colditzer Sophien-Oberschule, an der das DRK auch noch am selben Tag die Tests durchführen wird. „Wir haben unsere Turnhalle dafür ausgewählt, weil sie ausreichend Platz bietet, um die Tests an 35 Schülerinnen und Schülern sowie dem pädagogischen wie technischen Personal durchzuführen“, informiert Schulleiter Andreas Horn. Für die Eltern stünde ein entsprechendes Datenschutz- und Einwilligungsdokument zum Download bereit, welches – mit den entsprechenden Unterschriften versehen – von den Abschlussschülern am Montag vorgelegt werden müsse.

Parthelandhalle für Schnelltests in Naunhof

In Naunhof werden die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Oberschule und des Freien Gymnasiums (FGN) zentral am Dienstag in der Parthelandhalle getestet. Wie FGN-Sekretärin Nadine Dehmel informiert, könne das Testangebot sowohl von den Elft- und Zwölftklässlern als auch vom pädagogischen Personal in Anspruch genommen werden. Für den Präsenzunterricht in der aktuellen Pandemiesituation verfüge das Freie Gymnasium über zwei separateSchulgebäude.

In der Brandiser Mehrzweckhalle auf dem Schulcampus werden am Montag die Abschlussklassen der Brandiser Oberschule und des Gymnasiums getestet. Über die jeweiligen Homepages wurden die Schüler über diese Möglichkeit informiert. Oberschulleiter Uwe Storek, der das vor Ort organisiert, findet die Tests nach den Weihnachtsferien ebenso richtig wie seine Kollegin vom Gymnasium, Silke Kirsten. Am Gymnasium hat Kirsten bisher dreimal Klassen in Quarantäne schicken müssen. „Uns hat es damit noch nicht so getroffen wie manch andere Schule“, sagt sie. Nicht richtig findet Storek indes, dass der Test nur auf freiwilliger Basis erfolgt. „Wenn 50 Prozent sagen, sie wollen das nicht, sitzen diese Schüler, darunter möglicherweise infizierte, hinterher mit den getesteten gemeinsam im Unterricht. Es wäre konsequent gewesen“, so Storek, „wie in den Altersheimen zu verfahren, wo ein Besuch von Angehörigen nur nach einem Test erlaubt ist.“

Noch ist offen, ob mehrmals getestet wird

Zumindest lasse eine von ihm über LernSax gestartete Umfrage den Trend erkennen, dass sich „die übergroße Mehrheit“ testen lassen möchte. Die Abstriche nimmt in Brandis das DRK Muldental vor. Storek begrüßt ausdrücklich, dass dieses so viele Testteams zur Verfügung stellt, dass an den jeweiligen Heimatschulen getestet werden kann und die Schüler nicht mit dem Bus von A nach B gefahren werden müssen. „Ursprünglich sollte es eine Testschule geben, zu der Schüler aus vier, fünf anderen Schulen kommen.“ Bis jetzt weiß Storek nur von einem Test am Montag. „Aber wenn wir wollen, dass die Schüler wieder in die Schule kommen, dann sollte das unter maximaler Sicherheit versprechenden Bedingungen geschehen, und dazu gehört auch, dass öfter getestet wird.“

Test und Unterricht in Borsdorf erst am Dienstag

Die Abschlussklassen am Freien Gymnasium Borsdorf gehören zu denen, die ursprünglich in Brandis getestet werden sollten. Schulleiterin Kai Hakl zeigt sich erleichtert, dass das DRK jetzt auch zu ihr ins Haus kommt, aufgrund der Testkapazitäten des DRK allerdings erst am Dienstag, bis dahin bleiben die Schüler zu Hause. „Alles andere als ein Test vor Ort hätte vom Aufwand her keinen Sinn gemacht“, sagt sie. Immerhin würde es 84 Schüler plus Lehrer betreffen, wenn sich alle testen ließen. Bis Donnerstag hatten die Schüler Zeit auf eine entsprechende Anfrage per Mail zu antworten. Als Biologielehrerin sieht auch Hakl die Freiwilligkeit kritisch: „ Wenn man die Sicherheit haben möchte, dass sich in der Schule nur Gesunde bewegen, wäre es besser, alle zu testen.“ Und weil bisher auch nur von einem Test die Rede ist, habe man sich über den Schulträger Volkssolidarität zusätzliche Tests besorgt, berichtet Hakl. „Wir müssen jetzt noch prüfen, wie wir damit umgehen.“

„Ich bin froh, dass wir nicht herumfahren müssen“, sagt Schulleiterin Dagmar Schulz von der Oberschule in Kitzscher. Rund zwei Drittel der 50 Neunt- und Zehntklässler, die am Montag in der Schule erwartet werden, wollen sich testen lassen. Das hätten die Klassenleiter vorab erfragt. „Das DRK braucht ja eine Planungssicherheit.“ Neben dem vorbereiteten Testraum sei ein weiterer vorbereitet worden für möglicherweise positiv Getestete, die dann abgeholt werden müssten, sagt die Schulleiterin.

In Grimma laufen am Freitag die Vorbereitungen auf Hochtouren

Der Leiter des Grimmaer Gymnasiusm „ St. Augustin“ erklärt, dass die Bildungsstätten für den freiwilligen Schelltest zum Schulstart der Abschlussklassen in Test- und Stammschulen eingeteilt wurden. „Wir sind Testschule“, so Karsten Schrempel, wodurch im Seume-Haus seines Gymnasiums drei Teststrecken für insgesamt vier Schulen eingerichtet wurden. Neben den Gymnasiasten werden hier am Montag auch die Schüler und Lehrer der Oberschule Grimma, der Grimmaer Schule am Pulverturm (Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen) und des Evangelischen Schulzentrums Muldental ( Großbardau) auf das Corona-Virus getestet.

Schrempel zufolge sollten anfangs auch die Abschlussklassen der Oberschule aus dem Grimmaer Ortsteil Böhlen, der Oberschule Colditz und des Beruflichen Schulzentrums Grimma zum Schnelltest ins Seume-Haus kommen. Um aufwendigen Verkehr zu vermeiden, verwarf das zuständige DRK diese Pläne und baute auch Teststrecken in Böhlen, Colditz und beim BSZ auf. „Das DRK schaute nicht nach Aufwand, sondern was sinnvoll ist“, lobt Schrempel. Die Absprachen seien sehr gut verlaufen. Schrempel geht davon aus, dass sich aus seinem Haus etwa die Hälfte der Elft- und Zwölftklässler, die jetzt wieder zum Präsenzunterricht erscheinen dürfen, dem Test unterziehen lassen. Das wären rund 90 Schüler. Schon 7.30 Uhr geht es am Montag im Seume-Haus los, „wir planen bis 11.30 Uhr“. Im Gebäude in der Colditzer Straße unterrichtet das „ St. Augustin“ seine Fünft- bis Siebtklässler, die bekanntlich noch zu Hause bleiben müssen. Es ist deshalb momentan verwaist und als Testzentrum prädestiniert. Schrempel zufolge wird im Haus eine Art Kreisverkehr dafür sorgen, dass möglichst wenig Menschen aufeinander treffen.

Ein reibungsloser Start könne gelingen, wenn sich möglichst viele Berechtigte am Test beteiligen und damit Ansteckungen und Quarantäne verhindert, wirbt Schulleiter Schrempel bei seinen Gymnasiasten um Teilnahme.

Der erste Bus kommt 6.50 Uhr in Böhlen

In der Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen dient die Turnhalle als Teststrecke. Schulleiter Gunter Hempel ist froh, dass seine Schüler nicht durch den Kreis fahren müssen und ein mobiles DRK-Team die Dorfschule aufsucht. „Der erste Bus kommt 6.50 Uhr an, dann geht es gleich los.“ Wie viele der 66 Neunt- und Zehntklässler sich testen lassen, wird sich am Montag zeigen. „Wir werden wohl in zwei Stunden durch sein.“

Auch an den Schulen in Geithain, Frohburg und Bad Lausick werden Teams des DRK, hier des Kreisverbandes Geithain, am Montag die Schnelltests vornehmen.

Das Wiprecht-Gymnasium Groitzsch war zwischenzeitlich als Testschule für etwa 300 Jugendliche vorgesehen, sagt der stellvertretende Leiter Uwe Großkopf. „Zu uns sollten die Oberschulen Pegau und Groitzsch und das freie Gymnasium Zwenkau kommen.“ Er findet gut, dass letztlich auf das Umherfahren verzichtet wird. Das bereits angelieferte Material wird von den Pegauern und Zwenkauern abgeholt, bei denen nun ebenfalls mobile Testteams vom DRK-Kreisverband Leipzig-Land aus Zwenkau zum Einsatz kommen. „Bei uns sind die Groitzscher Oberschüler mit dabei, die einen separaten Hauseingang und extra Räume nehmen“, so der Gymnasiums-Vize.

Großkopf geht von einer „kurzen, knackigen Aktion“ aus. „Generell haben wir 112 Gymnasiasten der 11. und 12. Klassen. Bei einer Vorabfrage hat sich kaum die Hälfte zum freiwilligen Test gemeldet.“ Ein paar Lehrer haben sich auch angekündigt, wobei er nicht mit vielen rechnet wegen des Homeschoolings für die anderen Klassen. „Und mit vier DRK-Teams könnten 80 Test pro Stunde durchgeführt werden.“ Deshalb soll der eigentliche Unterricht auch schon zur zweiten Stunde beginnen.

Zahl der testwilligen Schüler in Regis-Breitingen überschaubar

Zur dritten Stunde ab 10 Uhr sind die Zehntklässler und die Hauptschulgruppe der 9. Klasse an der Oberschule Regis-Breitingen bestellt. Zuvor gibt es auch hier das „Spezialangebot“ für die Interessenten unter den 51 Abschlussschülern. „Wir sind froh, dass ein Testteam an die Schule kommt“, sagt Leiterin Kathrin Lohse. „Die Sonderbusse hätten doch selbst zu Hotspots werden können.“ 16 Schüler und 20 Lehrkräfte wollen sich wohl testen lassen.

Mit hoffentlich negativen Ergebnissen für alle, hofft Lohse, wird es dann täglich sechs Stunden Unterricht geben, vorwiegend in den Fächern mit Abschlussprüfungen. Wie es dann ab 8. Februar für die anderen Klassenstufen weitergeht, müsse abgewartet werden. Wenn sie tatsächlich wieder abwechselnd in die Schule kommen dürfen, sollen sie nach und nach ihre Halbjahresinformationen und -zeugnisse erhalten.

