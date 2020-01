Schnuppertag im Borsdorfer Gymnasium

Borsdorf

11.000 Meter misst der im westlichen Pazifischen Ozean gelegene Marianengraben an seiner tiefsten Stelle. Für Arthur ist dies unendlich tief. „Ich hatte mit einer maximalen Meerestiefe von vielleicht 3000 Metern gerechnet“, sagte der Schüler des Freien Gymnasiums Borsdorf, das am Sonnabend zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte. Dabei wurden unter anderem die Ergebnisse des Projektes „Meer und Mehr“ vorgestellt, das auch die Beschäftigung mit den Meerestiefen umfasste.

Borsdorfer Gymnasiasten schnuppern in Meeresprojekt

„Da unten muss ein gewaltiger Druck herrschen, der vergleichbar damit ist, als würde eine Elefantenherde auf einem Menschen liegen“, so der Borsdorfer Pennäler, der gemeinsam mit seinen Mitschülerinnen und -schülern seit dem Ende der Weihnachtsferien jede Menge Interessantes und Wissenswertes rund um das Leben spendende Nass erfuhr.

Mit der Zucht von Urzeitkrebsen hatte es dabei Alex Bötte zu tun. „Ein Lebewesen aufzuziehen, war schon eine spannende Sache“, meinte der Siebtklässler, der sich vor allem vom schnellen Wachstum der im ausgewachsenen Zustand bis knapp 30 Millimeter großen lebenden Fossilien angetan zeigte. „Von einem Tag auf den anderen haben sie das Doppelte an Größe zugelegt, offensichtlich waren unsere Haltungsbedingungen optimal“, erklärte der Borsdorfer.

Plastik, wo Plastik nichts zu suchen hat: Die Borsdorfer Gymnasiasten thematisieren im Rahmen ihres Projektes auch die Meeresverschmutzung. Quelle: Roger Dietze

Arbeit im Schülercafé bereitet auf Berufswelt vor

Ziemlich optimal sind künftig auch die Bedingungen für Borsdorfs Leseratten. Wurde doch im Rahmen des Tages der offenen Tür die neue in der Bildungsstätte untergebrachte Gemeindebibliothek offiziell eröffnet, die zugleich die Schulbibliothek umfasst. Ganz neu in dem von der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental getragenen freien Gymnasium ist zudem ein Schülercafé, das auf einer Schülergenossenschaft basiert.

„Die Jugendlichen werden dabei praktisch auf die Berufswelt vorbereitet, indem sie sich mit solcherart Dingen wie dem Einkauf, der Kalkulation von Preisen und der Auszahlung von Gehältern beschäftigen“, erläuterte Vize-Schulleiter Frank Pophal. „Das macht sich in dieser Form anschaulicher als etwa auf dem theoretischen Weg einer mathematischen Rechnung.“ Derzeit laufe das Projekt im Ganztagsangebot des Gymnasiums. Geplant sei jedoch, es auch in das Unterrichtsfach Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft einzubinden. „Außerdem soll das Café ausgebaut werden, wobei die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Ideen einbringen können“, so Pophal.

Werbung für die Naturwissenschaften: Zehntklässler Arvid demonstriert im Chemie-Kabinett die Entzündung einer Propangasblase. Quelle: Roger Dietze

Eltern schätzen familiäre Atmosphäre

Zu diesen Schülerinnen gehört die Tochter von Anja Mohaupt, die sich positiv über die freie Bildungsstätte äußerte. „Wir haben die Einschulungsentscheidung nicht bereut, die Schule ist sehr überschaubar, und wir schätzen an ihr ihre familiäre Atmosphäre“, sagte die Panitzscherin. „Und auch wenn wir nicht mit jeder Entscheidung einverstanden sind, so ist für uns entscheidend, dass unsere Tochter jeden Tag aufs Neue sehr gern zur Schule geht.“

