Schokobrocken und Vulkanbrötchen: Geopark erzählt Vorgeschichte der Region mit Leckereien

Landkreis Leipzig/Grimma

Bon appétit! Wie wäre es mit einem süßen Kaolinbrocken von Chocolatier Olav Praetsch aus Wermsdorf, einem Sauerkirsch-Nektar von Fruchtsäfte Klaus aus Wurzen und Wildspezialitäten der Rauchhaupt GmbH aus Altenbach? Oder vielleicht einem Vulkanhörnchen der Bennewitzer Bäckerei Schwarze zum kühlen Steinarbeiterbier, einer Stiege frischer Eier vom Geflügelhof Fiebig im Grimmaer Ortsteil Wagelwitz und dem Besuch des Landgasthofes Dehnitz bei Wirtin Kathrin Lehne?

Wer jetzt schon auf den Geschmack gekommen ist, darf sich auf das Frühjahr freuen. Denn Anfang der Woche startete der Trägerverein des Nationalen Porphyrlandes mit der Umsetzung seines taufrischen Projektes der Gaumenfreunden, und diese sechs Unternehmen sind als erste Werbebotschafter von „Geopark & Genuss“ dabei.

Alle Erzeugnisse haben eine geologische Vorgeschichte

An der Vorbereitung jenes Prozesses, so Vereinspräsident Gerhard Gey, beteiligten sich alle vier Leader-Regionalmanagements auf dem Geopark-Gebiet (Leipziger Muldenland, Land des roten Porphyr, SachsenKreuz+, Sächsisches Zweistromland Ostelbien) sowie die drei Landkreise Leipzig, Mittelsachsen und Nordsachsen, 60 regionale Erzeuger und Gastronomen, die Geo-Ranger sowie die Mitglieder des Geoparks Porphyrland. „Insofern gibt es einen großen Mitnahmeeffekt.“

Ich bin ein Kaolinbrocken: Die süße Versuchung von Chocolatier Olav Praetsch aus Wermsdorf ist ein künftiger Genuss-Botschafter für den Geopark. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Was es nun genau mit dem Geopark und der Genuss-Offensive auf sich hat, erläutert Netzwerkmanagerin Rebecca Heinze. „Zwei Supervulkanereignisse vor 290 Millionen Jahren hinterließen einen massiven Steinreichtum. Durch die Eiszeit und Verwitterung wurde unsere heutige Landschaft geformt.“ Es entstanden fruchtbare Lössböden, auf denen vor allem Obstbäume gedeihen, sowie dichte Wälder, wie der Wermsdorfer Forst und der Planitzwald, die als Lieferanten für einheimisches Wild dienen. Ab dem 16. Jahrhundert legten die Menschen zudem künstliche Teiche an und begründeten somit die Fischzucht. Folglich hätten die typischen Erzeugnisse der Region allesamt eine geologische Vorgeschichte. Beides miteinander zu verbinden, betont Heinze, sei demnach das erklärte Ziel von „Geopark & Genuss“.

Büro LE Regio aus Leipzig erarbeitet das Konzept

An der Entwicklung des Konzeptes arbeitete das Leipziger Büro LE Regio und bezog hierbei Hersteller von regionalen Erzeugern, Touristiker, Gastronomen und Wirtschaftsförderer ein. Insbesondere ging es um die Fragen: Wann wird ein Produkt zum GeoGenuss-Produkt, wie kreiert man es und wie kann sich das Thema so transportieren, dass Gäste neugierig darauf werden? Jener Prozess dauerte laut LE Regio-Chefin Sabine Heymann von Mai bis November des Vorjahres und mündete in einem Abschlussbericht.

Die ersten sechs Partner für die Pilotphase fanden sich rasch, mehr Mitstreiter sollen demnächst folgen, wünscht sich Heymann. „Dreh- und Angelpunkt für den künftigen Erfolg ist das gemeinsame Agieren zwischen dem Geopark und den Genuss-Anbietern. Zumal die Vorteile für beide Seiten auf der Hand liegen.“ Zum einen möchte der Geopark natürlich seine touristische Bedeutung und Bekanntheit zwischen den Hohburger Bergen, dem Rochlitzer Berg, dem Kirchbruch Beucha sowie dem Collmberg steigern. Zum anderen bietet sich für Landwirte, Produzenten bis hin zu den Gastronomen die einmalige Chance, ihre Lebensmittel oder ihren Service im geologischen Kontext zu vermarkten.

Produkte füllen Rucksack für Geopark-Besucher

„Wir stehen am Anfang und haben viele Ideen. Zum Beispiel eine Produktmesse als Werbeportal“, verdeutlicht Heymann. Selbst einen Proviantrucksack für Geopark-Touren ließe sich packen. Ebenso zeigt sich Vereinspräsident Gey begeistert. „Mit unserem Supervulkangebiet, das der Geopark umfasst, besitzen wir ein Alleinstellungsmerkmal. Die Faszination des roten Rochlitzer Porphyrtuffs, den Reichtum an Gesteinen, Steinbrüchen und seltenen Rohstoffen wie dem Kaolin wird dank des Projektes noch erlebbarer. Mit Genuss wollen wir Lust wecken und Identifikation wecken.“

Regionale Hersteller decken den Tisch mit Genuss-Produkte des Geoparks Porphyrland, die vor allem Appetit auf mehr machen sollen. Quelle: Geopark Porphyrland

Heymann sieht darüber hinaus einen weiteren Pluspunkt. „Regionale Produkte stärken nicht nur die lokale Wirtschaft. Sie tragen auch durch kurze Wege, Frische und Saisonalität zu einem nachhaltigeren Umgang mit den Ressourcen bei. Schon deshalb hat der Geopark Porphyrland den Genuss zu einer seiner Leitlinien deklariert.“ Übrigens fügt Netzwerkmanagerin Heinze zum Schluss an, können potenzielle Genuss-Partner selbst aktiv werden und ihr Sortiment zur Listung beim Verein vorschlagen. „Die konkreten Informationen und Bedingungen stehen auf unserer Internetseite unter www.geopark-porphyrland.de.“ Bereits im Gespräch mit interessierten Herstellern sowie Gastronomen ist das Büro LE Regio von Sabine Heymann.

Die Idee des Geoparks wurde 2006 geboren

Der Nationale Geopark Porphyrland erstreckt sich auf einer Fläche von 55 mal 37 Kilometer und reicht von Thallwitz bis Wechselburg, von Naunhof bis Mügeln über die Landkreise Leipzig, Nordsachsen sowie Mittelsachsen. Die Idee eines Geoparkes wurde 2006 in Nordsachsen geboren und fünf Jahre später umgesetzt. Initiator dieser Entwicklung war seinerzeit der Verein Naturpark Muldenland, der sich in Geopark Porphyrland „Steinreich in Sachsen“ umbenannte. 2014 beantragte die Gemeinschaft eine Zertifizierung und erhielt diese von der Alfred-Wegener-Stiftung im gleichen Jahr als 15. Nationaler Geopark. 18 Geoparkgebiete gibt heute in Deutschland.

Von Kai-Uwe Brandt