Schon elf Menschen im Kreis Leipzig mit Coronavirus infiziert

Landkreis

Bereits elf Menschen haben sich im Landkreis Leipzig mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte am Sonntag das Landratsamt. „Alle betroffenen Personen weisen nur leichte oder gar keine Krankheitssymptome auf und befinden sich in häuslicher Quarantäne“, so Behördensprecherin Brigitte Laux. Das Gesundheitsamt habe alle engen Kontaktpersonen ermittelt und informiert. Im Ergebnis würden sich auch einige der Kontaktpersonen vorerst ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden.

Lesen Sie auch:

Nach der Anordnung des sächsischen Kultusministerium beginnt auch im Landkreis ab heute eine unterrichtsfreie Zeit. Die Schulen bleiben jedoch geöffnet, heißt es weiter. Das Lehrpersonal ist anwesend, um die Betreuung für alle Schüler sicherzustellen. In der unterrichtsfreien Zeit können Schüler jedoch zuhause bleiben. Eine Schulpflicht besteht nicht. Eine Entscheidung, ab wann Schulen und Kitas bis zum 17. April komplett geschlossen werden, wird im Laufe der kommenden Woche getroffen.

Prüfungen derzeit noch nicht in Gefahr

Entwarnung gab die Behörde für die Prüfungen an allgemeinbildenden und Berufsschulen. Nach derzeitigem Stand seien diese – die ersten Abiturprüfungen beginnen am 22. April – nicht in Gefahr.

Dagegen hat der Arbeiter-Samariter-Bund entschieden, die Pflegeheime in Böhlen und Kitzscher sowie das Objekt „Am Sonnenpark“ bis auf weiteres für Besucher zu schließen. In begründeten Einzelfällen könnten in Abstimmung mit der Leitung des Hauses Ausnahmen gemacht werden, hieß es weiter. Die Viruserkrankung ist besonders für ältere Menschen gefährlich.

Anmeldung für Veranstaltung ab 200 Besucher

Wie der Landkreis weiter mitteilte, sind ab Montag „alle öffentlichen und nichtöffentlichen Großveranstaltungen auf dem Gebiet des Landkreises Leipzig verboten und die Teilnahme daran untersagt“. Für Veranstaltungen mit über 200 bis maximal 1000 Teilnehmern unterliegen speziellen Hygienevorschriften und müssen angezeigt werden. Für betreffende Veranstaltungen gilt eine Ankündigung bereits 72 Stunden vor Beginn.

Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig Stauffenbergstr. 4, 04552 Borna oder elektronisch an sekretariatgsa@lk-l.de oder hygiene@lk-l.de

Fragen können gestellt werden am Bürgertelefon des Gesundheitsamtes des Landkreises Leipzig unter der Nummer: 03437/984 5566 wochentags von 8 bis 18 Uhr

Von Birgit Schöppenthau