Schon wieder: Bennewitz erhöht Kosten für Kita und Hort

Der Bennewitzer Gemeinderat hat eine Erhöhung der Elternbeiträge ab 1. Januar kommenden Jahres mehrheitlich beschlossen. Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde – in der Kita Kunterbunt in Deuben, im Zwergenland in Bennewitz sowie im Hort der Grundschule – werden pro Monat sechs bis 20 Euro mehr fällig.

Kita-Gesetz gibt Rahmen vor

Gemäß sächsischem Kita-Gesetz werden die Personal- und Sachkosten einer Kita in kommunaler Trägerschaft durch die Gemeinde, einschließlich des Landeszuschusses, und durch Elternbeiträge aufgebracht. Demnach sollen die ungekürzten Elternbeiträge bei Krippen mindestens 15 und höchstens 23 Prozent der zuletzt bekannt gemachten Kosten betragen. Bei Kindergärten geht die Spanne von 15 bis 30 Prozent, und im Schulvorbereitungsjahr im Kindergarten und im Hort sollen höchstens 30 Prozent erhoben werden.

Bennewitz hatte die 2019 angefallenen Kosten im Juni diesen Jahres veröffentlicht. Demnach kletterten die Betriebskosten im Vergleich zu 2018 im Bereich der Krippe um circa 21 Prozent, im Kindergarten um etwa 13 Prozent und im Hort um rund 22 Prozent. „Grundsätzlich steigen in allen Bereichen die Betriebskosten in den Kitas jedes Jahr an“, verwies Bürgermeister Bernd Laqua auf den Trend der letzten fünf Jahre.

Betreuung in der Krippe kostet jetzt 220 Euro

Einen Teil reicht die Gemeinde jetzt an die Eltern weiter: Die Elternbeiträge steigen für die Krippe um zehn Prozent, für den Kindergarten um neun und für den Hort ebenfalls um zehn Prozent. Konkret bedeutet das, dass der ungekürzte Elternbeitrag in der Kinderkrippe bei einer Betreuungszeit von bis zu neun Stunden von 200 auf 220 Euro klettert, das entspricht 17,87 Prozent der Betriebskosten. Im Kindergarten sind statt 110 nun 120 Euro (23,40 Prozent) zu berappen, und im Hort bei einer Betreuungszeit von bis zu sechs Stunden statt 66 nun 72 Euro (26,06 Prozent). „Die neuen Elternbeiträge berücksichtigen sowohl eine angemessene Erhöhung für die Elternschaft als auch die vom Gesetz definierten Ober- und Untergrenzen“, sagte Laqua.

Mehr Qualität hat ihren Preis

Bei der Entscheidung über die Anpassung, so der Bürgermeister, sei auch zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber den Personalschlüssel in jüngster Zeit verbessert hat – in der Krippe auf 1:5 und im Kindergarten auf 1:12. Zuletzt wurde mit Geltung ab Juni 2019 auch die Vor- und Nachbereitungszeit berücksichtigt. „Die Neuregelung hat zum Ziel, zusätzliche Zeit für mittelbare pädagogische Tätigkeiten zu gewähren und damit die Qualität der pädagogischen Arbeit zu erhöhen“, erklärte der Bürgermeister. Allerdings erhöhe sich der Personalumfang dadurch für alle Einrichtungsarten insgesamt um 5,4 Prozent. Laqua: „Das hat zur Folge, dass mehr Personal benötigt wird, was zugleich zu steigenden Personalkosten führt.“ Des Weiteren sei die Einstellung neuer Erzieher/innen auch erforderlich, um den Personalschlüssel bei immer noch steigenden Kinderzahlen in den Einrichtungen zu erfüllen.

Gemeinde kann auf Erhöhung nicht verzichten

Der Bürgermeister machte deutlich, dass die Gemeinde auf die Erhöhung nicht mehr verzichten kann: So würden Tariferhöhungen und Corona-Sonderzahlungen „grundsätzlich nicht durch Zuschüsse ausgeglichen, sodass die Gemeinde als Träger der Einrichtungen diese durch einen höheren Gemeindeanteil selbst trägt“. Aufgrund der hauswirtschaftlichen Situation, der geplanten Investitionen in den nächsten Jahren – einschließlich des beabsichtigten Baus einer Oberschule – „ist es notwendig, die Elternbeiträge angemessen zu erhöhen“. Der Haushaltausschuss des Gemeinderates habe der Verwaltung deshalb bereits 2019 vorgegeben, die Beiträge jährlich anzupassen. Seit 2017 waren diese trotz steigender Kosten konstant geblieben, Anfang 2020 erfolgte erstmals wieder eine Erhöhung.

