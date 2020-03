Schottenspiele abgesagt: Trebsener Rittergut von Insolvenz bedroht

Trebsen

Hilferuf aus Trebsen: Sollte es in absehbarer Zeit keine staatlichen oder privaten Rettungsgelder geben, droht dem Förderverein Rittergut ein fünfstelliger Fehlbetrag. Die Buchhaltung stehe gehörig unter Druck, heißt es. Vorsitzender Uwe Bielefeld wollte gar eine drohende Insolvenz für den Fall nicht ausschließen, dass der 30-köpfige Verein in Zeiten von Corona im Stich gelassen werde.

Dabei lief zuletzt alles so erfolgreich. Fachexkursionen, Erlebnistage und Schulprojekte rund um das Thema Naturstein machten das Rittergut weithin bekannt. Ausstellungen, Sammlungen und das im Aufbau befindliche Rohstoffkompetenzzentrum machten Mut. Zudem galt die Bluesnacht längst als Selbstläufer. Zu den vom Verein veranstalteten 20. Highlandgames strömten im Vorjahr knapp 10000 Besucher. Ausgebuchte Hotels – die Spiele wurden zum Wirtschaftsfaktor.

Alternativlose Absage der Schottenspiele

Die Vorstandsmitglieder Frank Junge, Marion Rappe, Roswitha Osman und eben Uwe Bielefeld trafen sich dieser Tage zum Corona-Krisengipfel. Ergebnis: Die ursprünglich für Mitte September geplanten dreitägigen 21. Internationalen Talisker Highlandgames müssen ersatzlos ausfallen. Die Entscheidung sei zwar betrüblich, aber alternativlos, so der Vorstand.

Sämtliche Veranstaltungen, mit denen der Verein dringend nötige Einnahmen erwirtschaftet, um die Schottenspiele vorzufinanzieren, seien der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Zudem wisse man nicht, wie lange die strikten Auflagen noch gültig seien. „Das Geld aus unseren Kulturangeboten brauchen wir, um Flyer zu drucken und Annoncen zu schalten. Außerdem müssen Flug und Hotel für sieben schottische Schiedsrichter bezahlt sein.“

Lesen Sie auch:

Sämtliche Planungen inzwischen Makulatur

Seit Monaten bereitet der Verein das internationale Spektakel vor. Mit 350 Akteuren – von Sportlern über Schausteller bis Pipebands – wurde gerechnet. Ganz zu schweigen von den 150 ehrenamtlichen Helfern. „Das Programm stand bereits. Im April wollten wir mit dem Kartenvorverkauf beginnen“, zeigt sich Bielefeld mehr als enttäuscht. Kein Wunder: Sämtliche Planungen seien inzwischen Makulatur.

Befragung des Publikums

Am 27. März sollte im Malsaal des Rittergutes die 134. Bluesnacht über die Bühne gehen. Nach LVZ-Informationen wandte sich der Verein mit einer Befragung an sein treues Publikum. Man wollte wissen, wie die Bluesfreunde in Zeiten von Corona & Co. ticken, ob mit ihnen beim Auftritt von Dave Peabody und Regina Mudrich zu rechnen sei. Nein, sagte die Mehrheit, das Risiko sei zu groß.

Zum Verständnis: Ihre Befragung starteten die Trebsener noch zu der Zeit, als Veranstaltungen unter 1000 Personen nicht verboten waren. Wie berichtet, sind Partys dieser Art inzwischen generell untersagt. Das Ziehen der Notbremse sei deshalb eine folgerichtige, wenn auch unpopuläre Entscheidung, für die der Förderverein Rittergut Trebsen um Verständnis bittet.

Von Haig Latchinian