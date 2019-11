Schüler und Senioren gehen im CVJM Brandis auf Lesereise

Brandis

Jugendliche vom Gymnasium in Brandis und Senioren aus der Region haben sich auf Lesereise begeben. So heißt ein generationsverbindendes Projekt, welches vom Flexiblen Jugendmanagement im Landkreis Leipzig und dem Verein Erich-Zeigner-Haus in Leipzig initiiert wird. „Miteinander reden“, so ist die Lesereise überschrieben, die schon in Pomßen und Großbardau stattfand und nun auch ins CVJM-Jugendhaus Brandis führte.

Der Dialog ist gesellschaftlich nicht mehr selbstverständlich

„Es geht darum, dass Menschen wieder in den Dialog treten, was ja heutzutage nicht mehr so selbstverständlich ist und was zu Unstimmigkeiten in der Gesellschaft führt, weil Dinge einfach so laufen, wie sie laufen“, sagte Ulrike Läbe vom Flexiblen Jugendmanagement. Literatur biete sich für Dialog an, weshalb Siebtklässler und Senioren jeweils ihre Lieblingsbücher mitbrachten, daraus vorlasen und anschließend darüber diskutierten, erklärte Läbe das Prozedere.

Schüler dekorieren Raum und wählen Bücher aus

Über den Brandiser Schulsozialarbeiter Andreas Hoffart war die Gymnasiallehrerin für Deutsch, Musik und Religion, Christiane Olschewski, auf das Lesereise-Projekt hingewiesen worden. „Da habe ich sofort an meine Klasse gedacht, die ja schon am Vorlesewettbewerb teilgenommen hat. Aber auch sonst sind diese Schüler im Erdenken und Selbsterstellen sowie im Organisieren sehr aktiv. Und das haben sie einmal mehr unter Beweis gestellt, denn von der Bücherauswahl über die Dekoration des Raumes bis hin zum Imbiss haben sie alles selbst gemacht“, lobte die Lehrerin ihre Schützlinge.

Die Senioren Ina Exner, Heike Rauschdorf und Martina Birtel sowie die Schüler Amelie Kaden, Anika Häfer und Isabelle Müller (jeweils von links) haben aus ihren Büchern gelesen und den Inhalt zur Diskussion gestellt. Quelle: Frank Schmidt

„Mir ist in der Diskussion mit den Senioren aufgefallen, dass die in ihrer Jugendzeit gar nicht die Möglichkeiten zum Lesen hatten wie wir heute. Für sie waren Bücher etwas ganz Besonderes“, staunte Lena Botor. Und: „Was für die ältere Generation einst ein wertvoller Zeitvertreib war, stellt für uns heute nur eine von vielen Freizeitmöglichkeiten dar“, erkannte die 13-Jährige. Was Ina Exner nur bestätigen konnte. „Lesen war mir ein Bedürfnis“, sagte die 73-Jährige. „Auch dank meiner Eltern, die mich ans Lesen herangeführt haben, indem sie mir Bücher geschenkt haben. Und weil das in meiner Jugend nicht so selbstverständlich war, habe ich das immer als Auszeichnung gesehen, wenn ich beispielsweise für gute Zensuren oder Weihnachten wieder ein Buch bekam.“ Während sie heute dank umfangreicher Literatur Sachsen kennenlernt, wie sie erzählte, könne sie sich nur schwer in die Literatur der heutigen Jugend hineinversetzen. „Die Fantasybücher zum Beispiel sind mir alle zu weit weg von der Realität, da finde ich keine Bezüge“, gestand die Seniorin.

„Trotzdem glaube ich, dass solche Bücher auch für ältere Menschen mal ganz spannend sind, weil sie diese Literatur von früher her gar nicht kennen“, sagte Anika Höfer, die aus ihrem Fantasybuch „Das Geheimnis von Rookwood“ vorlas. Die Frage, ob sie sich für die Literatur der Senioren erwärmen könnte, beantwortete das 13-jährige Mädchen zögerlicher: „Ja, ich denke schon.“ Das Warum indes fiel schon deutlicher aus. „Da bekommt man mal einen Einblick in eine andere Welt der Literatur und das kann auch ganz spannend sein“, zeigte sich die Schülerin offen dafür.

Und genau diese Neugier könne Fundament sein, die Lesereise in Brandis fortzuführen, da sowohl die Schule als auch das CVJM-Jugendhaus Interesse daran bekundet haben, freute sich Ulrike Läbe darüber.

Von Frank Schmidt