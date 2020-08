Schulbeginn im Landkreis Leipzig: Was dabei zu beachten ist

Landkreis Leipzig

Am 31. August ist Schulstart in Sachsen und somit auch im Landkreis. An dem Tag beginnt außerdem nach Monaten wieder der Normalbetrieb in allen Schulstufen. Am Samstag bereits ist für viele Erstklässler mit der Schuleinführung ein wichtiger Tag im Leben. Wie haben sich die Bildungseinrichtungen vorbereitet und welche Regeln gelten im neuen Schuljahr? Die LVZ hat nachgefragt, auch mit Blick auf eine zweite Infektionswelle.

Normalerweise erreicht man den Steffen Kretschmar, Schulleiter der Oberschule Grimma, in den Ferien nicht in seinem Büro – dieses Jahr schon. Denn: „Diesmal ist alles anders“, lacht er. Er ist gerade dabei, einen Schulbetrieb zu organisieren, der von den Coronaregeln des Sozialministeriums (SMS) geprägt sein wird.

Grimma setzt auf gestaffelte Hofpausen

„Wir versuchen Abstand zu gewährleisten, wo es geht. Wir haben die Tische weiter auseinander gezogen, aber es sind eben 28 Schüler in einem Raum“, berichtet er. Außerdem habe er eine Putzfirma beauftragt, ab Schulbeginn täglich alle Räume und Oberflächen zu reinigen. Selbst die Hofpausen werden gestaffelt, um Schüleransammlungen zu vermeiden. „Wir haben alle gemischte Gefühle“ gibt Kretzschmar zu. Er ist unsicher, ob noch weitere Regeln über die Allgemeinverfügung für Schulen hinaus aufgestellt werden. „Sicher gibt es noch von Kultusministerium eine Präzisierung“, glaubt er. Tatsächlich setzte sich Kanzlerin Angela Merkel bereits mit einigen Kultusministern der Länder zusammen, um über die Strenge der Regeln und die Maßnahmen bei Corona-Infektionen in Schulen zu diskutieren.

In der Grundschule Rötha steht neben der Regelung des Schulbetriebs ein anderes Thema ganz oben auf der To-Do-Liste: Die Einführungsfeier zum Schulanfang – dem wohl wichtigsten Ereignis im Leben eines Kindes. „Natürlich verdienen die Kinder einen schönen Tag“, sagt die Schulleiterin Silke Kruppa. In den vergangenen Jahren fanden die Feierlichkeiten im Volkshaus Rötha statt. Dort trafen sich alle Erstklässler und die Angehörigen, um sich ein buntes Programm anzuschauen, das traditionell die Schüler der vierten Klasse vorbereitet hatten.

Der Schulanfang 2019 wurde, wie auch die Jahre zuvor, im Volkshaus Rötha groß gefeiert. „Dieses Jahr ist alles anders“, sagt die Schulleiterin Silke Kruppa. Quelle: Archivbild Grundschule Rötha

„Dieses Jahr ist alles anders“, so Kruppa. Die beiden neuen Klassen werden nacheinander im Schulhof feierlich begrüßt. „Es wird eine tolle Überraschung. Wir haben uns vieles ausgedacht“, freut sich die Schulleiterin. Die Eltern werden auf dem Hof warten und die Kinder kommen die Feuertreppe herunter gelaufen“, erzählt sie. Außerdem würden dieses Jahr nur die älteren Geschwister der Erstklässler ein Programm vorführen. „Dadurch ist es emotionaler und persönlicher“, findet Kruppa. Es werden Gedichte und Lieder vorgetragen, auch ein Violinenstück wird dabei sein. Mehr wolle sie nicht verraten, denn „es soll ja eine Überraschung für die Eltern werden“.

Die Übergabe der Zuckertüten findet dieses Jahr auf dem Schulhof der Grundschule Rötha statt. Die Eltern dürfen mit Maske und unter Wahrung der Abstandsregeln zuschauen. Die beiden Klassen werden in Coronazeiten jedoch nicht gemeinsam eingeschult, sondern gestaffelt. Quelle: Archivbild Grundschule Rötha

Vereinfachung bei der Gesundheitsbestätigung

Was den Betrieb im neuen Schuljahr erleichtert, seien die neuen Gesundheitsbestätigungen für die Kinder. Bisher mussten die Eltern täglich unterschreiben, dass sie ihre Sprösslinge ohne Symptome einer Corona-Infektion in die Schule schicken. Ab 31. August gibt es nur noch ein allgemeines „Belehrungsblatt, das bis zu den Winterferien gilt“, so Kruppa. Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz seien mit Grundschulkindern außerdem nicht realisierbar. In Sachsen gilt bislang auch nur eine Empfehlung für das Tragen von Masken in der Schule, ausgenommen sind Eltern und externe Besucher. Für sie gilt die Maskenpflicht.

In der ersten Woche gibt es in allen Klassen der Grundschule Rötha fächerverbindenden Unterricht mit dem Klassenleiter, um mit den Schülern alle Neuigkeiten und Organisatorisches, wie die Sitzordnung, zu besprechen. Ein weiterer Grund: Man wolle die erste Woche nutzen, um eventuelle Neuerungen, etwa seitens des Kultusministerium, abzuwarten und kurzfristig einbinden zu können. Außerdem werde es in diesem Schuljahr Förderunterricht geben, um die coronabedingten Defizite des Vorjahres aufzuholen. „Die dritte Klasse zum Beispiel hatte kein Englisch, mit einer Stunde zusätzlich werden sie den Stoff nachholen“, erklärt die Schulleiterin. „Wir sind gut vorbereitet, für alle Fälle. Aber ich glaube nicht, dass es wieder zu flächendeckenden Schulschließungen kommt, nur punktuell“, sagt sie abschließend.

Begrüßungsrede in Borna enthält auch Corona-Hinweise

Wenn am Montag die Fünftklässler im Gymnasium Am Breiten Teich in Borna die Aula stürmen, werden sie vom neuen kommissarischen Schulleiter Axel Mohr begrüßt. Doch der wird den Zehn- und Elfjährigen nicht nur deren Klassenlehrer vorstellen und einen groben Einblick in den Schulalltag geben, sondern darüber hinaus auch auf einige Corona-Regeln hinweisen.

Mit der kleinen, aber feinen „Feierstunde“ für die Fünftklässler hält Mohr an einer langjährigen Tradition fest. „Ich habe keine Bedenken, das so umzusetzen wie bisher auch“, erklärt er. Unumgänglich sei es aber, auf Abstände zu achten und die Maske im Schulhaus zu tragen. „Wir werden die Schüler motivieren, sich an die geltenden Regeln zu halten.“

700 Schüler in Bornaer Gymnasium – Abstandsregel kaum umzusetzen

Fast 90 Schüler hat die neue Klassenstufe fünf. Insgesamt hat das Gymnasium mehr als 700 Schüler. Allzu viel Platz, um Abstand zu halten und sich aus dem Weg zu gehen, gibt es allerdings in dem altehrwürdigen Gebäude nicht. „Ein Einbahnstraßensystem ist in dem verwinkelten Haus kaum umsetzbar“, sagt Mohr. Um dennoch den Abstandsregeln Rechnung zu tragen, würden sämtliche Schüler am Montag zeitversetzt kommen. Das Tragen einer Maske empfiehlt der neue Schulleiter ausdrücklich – vorrangig im Haus. „Im Unterricht wäre die Maskenpflicht eine Mehrbelastung für alle Beteiligten“, macht Mohr deutlich. Dafür gebe es in allen Klassen eine feste Sitzordnung.

Er und sein Kollegium haben trotz des nun beginnenden Regelbetriebs eine Sorge im Hinterkopf: dass einzelne Klassen nach auftretenden Infektionen zuhause bleiben müssen oder gar die ganze Schule wieder geschlossen wird. „Mit diesen möglichen Szenarien müssen wir in den kommenden Monaten wohl noch leben“, betont Mohr. Die letzte Sommerferienwoche hatte er zusammen mit den Lehrern daher dafür genutzt, die Lernplattform Lernsax zu aktualisieren. „Schließlich haben wir neue Schüler bekommen, andere nach dem Abitur verabschiedet, und alle anderen sind nun eine Klasse weiter“, begründet er. Sich weiter mit der Plattform zu beschäftigen, sei immens wichtig. „So sind wir auf alle Eventualitäten vorbereitet.“

Von Pauline Szyltowski und Julia Tonne