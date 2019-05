Grimma

Am Donnerstagmorgen ist in Gornewitz bei Grimma ein Linienbus in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. In dem Fahrzeug der Linie 261 saßen Erwachsene, aber auch viele Kinder, die auf dem Weg zur Schule waren. Alle Fahrgäste hatten den Bus kurz zuvor im wenige Kilometer entfernten Nerchau verlassen, bevor er leer weiterfuhr.

Kurz darauf geschah das Unglück. Der 61-jährige Fahrer konnte sich eigenständig und unversehrt in Sicherheit bringen, so dass es keine Verletzten gab. Am Fahrzeug der Regionalbus Leipzig GmbH entstand Totalschaden.

Zur Galerie In einem Linienbus bei Grimma ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Fahrzeug brannte komplett aus

Feuerwehren rund um Grimma löschten den Brand

Punkt sieben Uhr, so einer der Einsatzkräfte vor Ort, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften Nerchau und Fremdiswalde alarmiert. Bei ihrem Eintreffen brannte der Bus in voller Ausdehnung.

Der sichtlich geschockte Fahrer gab außerdem an, zuvor komische Geräusche im Fahrzeug wahrgenommen zu haben, die er zunächst nicht einordnen konnte. Deshalb fuhr er vorsichtshalber rechts ran. Doch dann sei alles blitzschnell gegangen. Erst Qualm und Rauch, dann hoch auflodernde Flammen.

Im Schlepptau des ausgebrannten Fahrzeuges hatten die Floriansjünger noch eine gut 100 Meter lange Ölspur festgestellt. Ob die im Zusammenhang mit dem offenkundigen Defekt am Bus stehe, werde untersucht. Die Ortsdurchfahrt Gornewitz wurde für den Fahrzeugverkehr vorübergehend voll gesperrt.

Von Frank Schmidt