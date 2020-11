Schulen im Muldental wollen Schließung unbedingt verhindern

Muldental

Trotz kritischer Stimmen zur Maskenpflicht an den Schule ist der Schulstart nach den Herbstferien im Muldental reibungslos gelaufen. In den befragten Einrichtungen tragen Schüler und Lehrer auf den Schulhöfen und in den Gängen der Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Fortführung des Präsenzunterrichtes ist den Befragten wichtig. Deshalb werden momentan auch einige Schulangebote ausgesetzt.

Naunhof macht Sport im Freien

Klassenweise wird seit Montag in der Grundschule Naunhof unterrichtet. „Somit bleiben alle in ihrer Gruppe, auch während der Pausen“, sagt Leiterin Gabi Lehmann. Es gilt Maskenpflicht auf den Gängen und im Außengelände. Nur in den Zimmern und zu Hofpausen, in denen die Klassenverbände unter sich bleiben, dürfen die Bedeckungen abgenommen werden. „Die Schüler hielten sich daran, wir hatten noch keine Probleme“, versichert Lehmann. Sportunterricht wird, soweit es geht, im Freien abgehalten.

Anzeige

Reibungsloser Schulalltag in Parthenstein

Auf Sport mit körperlichem Kontakt verzichtet die Grundschule Parthenstein, in der der Elternrat laut Leiter Michael Bruckauf-Clauß alle Entscheidungen mitträgt. „Mit den Kindern hatten wir noch keine Diskussionen. Wir mussten noch niemanden zur Ordnung rufen“, sagt er. Schüler und Pädagogen müssen Mund-Nasen-Bedeckungen im Haus tragen, während des Unterrichts und auf dem Hof hingegen nicht.

Gleichermaßen sehen die Regelungen in der Grundschule Belgershain aus. „Manche Kinder kommen aber mit Masken vom Bus und behalten sie bei uns auf“, schildert Leiterin Christine Gräfe. „Erst im Laufe des Tages nehmen sie diese ab.“ Die Bildungsstätte achtet darauf, die Klassenstufen nicht untereinander zu mischen.

Freiwillige Maskenpflicht in Otterwisch

In der Grundschule Otterwisch müssen die Kinder nirgendwo Masken tragen, weder im Unterricht, noch beim Betreten, in den Pausen oder im Hort. Manche, so Leiterin Marion Johnke, tragen sie aber ebenfalls freiwillig weiter, nachdem sie aus dem Bus gestiegen sind. „Bei uns gibt es diese Woche eigentlich keine großen Veränderungen, außer dass alle Veranstaltungen abgesagt wurden“, sagt sie.

In Trebsen wechseln nur Lehrer die Zimmer

„Alle Schüler und Kollegen halten sich an die Maskenpflicht, die bei uns außer in den Klassenzimmern gilt“, informiert Jenny Wende, Leiterin der Oberschule Trebsen. „Niemand verweigerte die Bedeckungen. Wir mussten allenfalls mal daran erinnern, wenn vergessen wurde, sie aufzusetzen.“ Unterrichtet werden die Klassen in ihren jeweiligen Zimmern. Nur die Pädagogen wechseln von Raum zu Raum – eine Herausforderung besonders für die Chemie-, Physik-, Kunst- und Musiklehrer, die ihre jeweiligen Materialien mit sich führen müssen.

Lesen Sie auch:

Durchatmen an der Pergola in Grimma

Souverän gehen auch Schüler und Lehrer im Grimmaer Gymnasium St. Augustin mit den Corona-Regeln um. Auf den Gängen mussten die Schüler schon nach den Sommerferien eine Maske aufsetzen. Seit Montag gilt für alle zusätzlich auf den Schulhöfen die Maskenpflicht. Nach der sächsischen Corona-Schutzverordnung müssen zudem die Elft- und Zwölftklässler im Unterricht den Mund-Nasen-Schutz tragen – es sei denn, in einem Kurs sitzen so wenige Schüler, dass Abstand halten kein Problem ist. Um ihnen auch mal eine Verschnaufpause zu gönnen, richtet das Gymnasium die Pergola als zusätzlichen Aufenthalt her. Hier können die Elfer und Zwölfer ab nächster Woche – sofern sie Abstand wahren – in der Pause auch mal die Maske absetzen und durchatmen. Der Platz der Pergola befindet sich zwischen Gymnasium und Klosterkirche und entstand beim Bau der Hochwasserschutz-Anlage.

Auf dem Platz an der Pergola sollen ab Montag auch Elft- und Zwölftklässler des Grimmaer Gymnasiums mal ohne Maske verschnaufen können. Quelle: Thomas Kube

Nach Angaben von Schulleiter Karsten Schrempel sehen ein großer Teil der Schüler und Lehrer die Maskenpflicht positiv. Sollte doch mal jemand gegen die Auflagen verstoßen, werde das Gespräch gesucht. Einige Gymnasiasten sind allerdings aufgrund eines Attestes vom Aufsetzen befreit und können sich mit einem schulinternen Informationskärtchen ausweisen. Bezüglich der Desinfektionsmittel musste die Bildungsstätte nicht nachrüsten. Die stünden flächendeckend zur Verfügung, so Schrempel.

Der Schulleiter verweist darauf, dass schulische Veranstaltungen und Wettbewerbe im November ebenso wenig stattfinden wie Schülerpraktika und der Ganztagsunterricht mit schulfremden Personen. Während zum Beispiel das GTA für die Schülerzeitung weiter stattfinden kann, wurde das Russisch-GTA vorerst gestrichen, weil hier eine ehemalige Lehrerin vor den Schülern steht.

Schwimmunterricht am Gymnasium eingestellt

Dass Grimma im Landkreis mittlerweile die höchsten Infektions- und Quarantänezahlen aufweist, spürt man auch im Gymnasium. Nach den Herbstferien kamen einige Schüler nicht in die Schule, weil sie auf Quarantäne gesetzt sind. Mitte der Woche fehlten so zehn Gymnasiasten.

Der Sport läuft in gewohnten Bahnen, mit einer Ausnahme: Schwimmunterricht ist derzeit nicht möglich. Die Sportlehrer hätten Überlegungen angestellt, die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, sagt der Schulleiter. In seinen Augen ist die Schule nach wie vor „ein sehr sicherer Ort“. Das Grimmaer Gymnasium zählt derzeit 836 Schüler und 70 Lehrer.

Berufsschüler auch im Unterricht mit Maske

Er klopft zwar nicht auf Holz, aber Jens Schmidt, seines Zeichens Direktor des Berufschulzentrums Grimma, könnte es. Seine Schüler und Schülerinnen sind diszipliniert und die Lehrer halten zur Stange. Auch die, die eigentlich zur Risikogruppe gehören. „Wir können unseren Unterricht unter den gegebenen Regeln und Bestimmungen abhalten“, so Schmidt auf Nachfrage. Alle sitzen im Unterricht mit Maske und halten sich an die Allgemeinverfügung des Freistaates. Lediglich am Montag zu Beginn des Unterrichtes gab es vereinzelte Nachfragen von Eltern, warum das Masketragen angewiesen wurde. Im Sport geben es zwar die Herausforderung, dass alle Schüler sich an die Abstandsregeln halten. Aber mit gesonderten Übungen könne das problemlos bewältigt werden. Zudem würden Sportgeräte nach den Einheiten immer wieder desinfiziert. Jens Schmidt ist sich sicher, wenn sich jeder an die Regeln hält, können alle Schulen weiterhin Präsenzunterricht anbieten und müssten nicht auf die ungeliebten Online-Stunden ausweichen.

Colditzer Grundschule lässt Fremde draußen

Auf Freiwilligkeit setzt man in Colditz: „Für das Schulgelände und das Schulhaus haben wir gegenüber den Eltern die Empfehlung ausgesprochen, ihre Kinder eine Schutzmaske tragen zu lassen, was einige auch tun“, sagt Katrin Knoll, die Leiterin der Grundschule Colditz. Darüber hinaus habe man zusätzliche Maßnahmen getroffen. So gelte ein generelles Betretungsverbot für das Schulgebäude, zudem würden derzeit keine externen pädogischen Kräfte die Lehrerinnen unterstützen und die Schüler keine außerschulischen Veranstaltungen besuchen. Im Sportunterricht verzichte man weiterhin auf alle Betätigungen, bei denen ein Kontakt unvermeidbar ist. „Wir tun unser Bestes, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler zu schützen, und wir hoffen, damit gut durch die nächsten Wochen zu kommen", so Knoll.

Lossataler helfen bei Säumigkeit mit der Maske aus

Während das Tragen der Maske auf dem Schulhof sowie auf Gängen und im Treppenhaus vorgeschrieben ist, können die 511 Mädchen und Jungen der Falkenhainer Oberschule im Lossatal während des Unterrichts selbst entscheiden, ob sie Mund und Nasen bedecken wollen. Es sei denn, die Lehrkraft besteht auf Mund-Nase-Schutz, etwa in der Zeit von Experimenten oder anderen praktischen Tätigkeiten, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. „Dies anzuordnen, steht jedem Fachlehrer frei“, sagt Schulleiterin Ramona Zauner. Obwohl einige ihrer Kollegen zur Risikogruppe gehörten, arbeiteten dennoch alle weiter. Vereinzelt trügen Schüler auch Maske, ohne dass es der Pädagoge verlange, heißt es. Seit Montag sei nur eine einzige Schülerin ohne Maske erschienen: „Da konnten wir noch mit einem Exemplar aushelfen“, sagt Zauner. „Sollte so etwas jedoch wiederholt vorkommen, müssen wir die Eltern bitten, ihr Kind abzuholen.“ Das Gesundheitsamt habe am Donnerstag festgelegt, dass eine Klasse aufgrund eines positiv getesteten Kindes in Quarantäne bleiben muss, so Zauner.

Brandiser setzen weiter auf Lüftung

„Wir kontrollieren jeden Morgen am Eingang, ob die Schüler ihre Maske dabei haben und wenn nicht, bekommen sie eine von uns“, sagt der Leiter der Brandiser Oberschule Uwe Storek. Er bescheinigt den 550 Schülern seiner Einrichtung Problembewusstsein. „Sie halten sich weitestgehend an die Maskenpflicht – auf den Gängen im Schulhaus sowieso und auf dem Schulhof auch, zum Essen müssen sie sie natürlich abnehmen.“ Während des Unterrichts werde alle 20 Minuten stoßgelüftet, berichtet Storek, das Problem von nicht zu öffnenden Fenstern gebe es in der Schule nicht. „So lange es warm war, haben wir für permanenten Durchzug die Fenster gekippt und um die Türklinken Stopper gebunden, was zudem den Vorteil hatte, dass die Türen mit dem Ellenbogen geöffnet werden konnten – das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich.“ Einschränkungen gibt es beim Sport – „die Lehrpläne wurden so ausgerichtet, dass kein Kontaktsport stattfindet, dafür wird zum Beispiel Tischtennis gespielt“. Und bei den Ganztagsangeboten wurden die von schulfremden Personen geleiteten gestrichen. „Bisher hatten wir noch keinen Corona-Fall an der Schule“, ist Storek froh und hofft, dass das auch so bleibt.

Von LVZ