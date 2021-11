Schulstart nach den Herbstferien in Falkenhain: 1500 Corona-Tests pro Woche

Wurzener Land/Falkenhain

Die Ferien sind vorbei – Hurra, wir haben Schule?! Falkenhains Schulleiterin Ramona Zauner ist nicht zu beneiden. Ihr Job ähnelt in Corona-Zeiten eher dem einer Klinikmanagerin. Dreimal die Woche müssen sich ihre rund 500 Schüler selber testen. „Davon befreit sind nur die 20 bis 30 geimpften Jugendlichen – das bedeutet, wir brauchen pro Woche etwa 1500 Tests“, sagt die Chefin der Oberschule im Lossatal.

1500 Tests pro Woche

Hinzu kämen Tests für Lehrer: „Für geimpfte Kollegen ist der Test freiwillig“, so Zauner. Tests, das klinge so einfach. Tatsächlich seien sie zwar nötig, aber eine Mehrbelastung. „Ich muss Lösungen, Streifen und Stäbchen montags bis 15 Uhr bestellen, damit sie spätestens freitags geliefert werden.“ Pro Woche hätten zwei Kollegen sechs Stunden straff zu tun, um Kartons auszupacken und Kits vorzubereiten.

Ein Vierteljahr habe sie noch selbst sortiert, inzwischen werde im Kollegium alle drei Wochen durchgewechselt, erläutert die Direktorin. Zusammen mit Kollegin Fanny Lehmann testet sich Englischlehrerin Elisa Stange, schnappt die für ihre Klasse bereitliegenden Testpackungen und geht zur 6a. „Good Morning, Miss Stange“, rufen die Kinder. Nun bekommen alle 19 ihre Kits und beginnen, sich mit dem Wattebausch in der Nase zu bohren.

Die Corona-Tests werden pünktlich zum Termin sortiert und für jede Klasse abgezählt bereit gestellt. Quelle: Haig Latchinian

Einigen treibt es Tränen in die Augen, gemurrt aber wird nicht. „Alle Kinder ziehen artig mit“, sagt die Schulleiterin. Der größte Teil der Muttis und Vatis zeige Verständnis. Es gebe aber auch weniger kooperative Elternhäuser, so Zauner. Von den über 500 Schülern hätten sich nach den Herbstferien etwa 20 Kinder als normal erkältet entschuldigt. „Das entspricht in etwa der Quote, wie wir sie auch vor Corona hatten.“

Corona-Ausbruch im Dezember 2020

Nach etwa 15 Minuten steht das Ergebnis fest: Keiner der 19 Kinder der 6a ist positiv. Bei allen Schülern leuchtet nur ein roter Balken auf. Davon überzeugt sich Miss Stange persönlich. Der kleine Alexander ist heute derjenige, der mit einem Beutel durch die Reihen geht und den Testabfall der Mitschüler einsammelt. Nun tippelt er damit ins Erdgeschoss und wirft die Tüte in eine extra dafür bereitstehende Tonne.

Getestet wird in Falkenhain montags, dienstags und donnerstags. „Natürlich kostet das Zeit. Aber ich versuche, das Warten mit einem kleinen Warmup zu überbrücken“, sagt Elisa Stange. Sie steckt jedem Schüler ein Zettelchen zu, auf dem englische Fragen stehen. Eine davon lautet: Wann ward ihr das letzte Mal im Ausland? – Betretenes Schweigen. Ein Schüler beniest es. „Gesundheit“, wünscht die Lehrerin.

In Falkenhain gab es nicht immer nur negative Testergebnisse. Vor Weihnachten 2020 wurde die gesamte Schule nach Hause geschickt – eine Woche früher als überall sonst in Sachsen. „Wir hatten zahlreiche Infektionen“, erinnert sich Frau Zauner. „Weil laut Gesundheitsamt eine Nachverfolgung nicht mehr möglich war, entschied man sich damals zu diesem radikalen Schritt.“

Maske kann nur zur Hofpause abgenommen werden

Die Direktorin hält die „Maßnahmen“ für richtig. Die Frau jenseits der 60 achtet auch im Privaten auf die Einhaltung der Abstände und – wenn die nicht möglich sind – auf das Tragen der Maske. Maske müssen die Kinder auch am Platz tragen, lediglich zur Hofpause kann sie abgenommen werden. Daher auch sehnt Alexander die zwei großen Pausen herbei. Ohne Maske fühle es sich besser an. „Und man kann essen“, ergänzt er mit Blick auf die Brotbüchse.

Das Warmup ist vorbei. Miss Stange legt nun so richtig los. Schnell wird klar: Für die Kinder ist es doppelt schwierig, die fremden Laute zu verstehen: „Ich rede eh schon ein bisschen undeutlich, da macht es das Stück Stoff nicht wirklich einfacher“, weiß die Lehrerin. Aber auch sie kann mitunter nur rätseln, ob die Kinder mit ihrer Mund-Nase-Bedeckung die Wörter richtig aussprechen.

Falkenhains Schulleiterin Ramona Zauner am Müllsack, in den die gebrauchten Tests entsorgt werden. Quelle: Haig Latchinian

Sie habe seit Corona vielmehr zu bedenken, gesteht Direktorin Zauner: „Unsere Zehntklässler sind diese Woche im Betriebspraktikum. Auch ihnen haben wir Tests mitgegeben.“ Manche Lehrer hätten im Unterricht extra einen Wecker dabei. Dieser erinnere sie daran, alle 20 Minuten zu lüften. Seit den großen Ferien testeten sich zwei Schüler positiv. Tatsächlich bestätigt hat sich nur ein Fall. Im Fall der Fälle würden sofort Eltern und Gesundheitsamt informiert.

14 Desinfektionsspender befinden sich im Schulhaus. Alle zwei Wochen brauche man neue Literflaschen. Die Direktorin will keine Fehler machen. Bei Fragen kann sie im Amt anrufen. Dort kümmere sich eine Referentin um 19 Oberschulen des Landkreises. 14 Tage im voraus plane sie im Kollegium. Mitunter werde alles verworfen, wenn der Gesetzgeber neue Regelungen erlasse. „Die kommen dann oft Freitag nachmittags und müssen schon montags umgesetzt werden.“

Nein, die Kinder seien es nicht, die alles noch schwerer machten. Und das, obwohl auch die unruhiger als sonst seien, sagt Zauner: „Nach dem vielen Heimunterricht müssen sie sich erst wieder an die Strukturen gewöhnen.“

Spielräume für Kreativität gebe es kaum noch. Kochen mit Maske sei schwierig. 2006 wurden die Falkenhainer Schülerköche umjubelter Bundessieger. Die AG existiere noch, nicht aber der Wettbewerb: „Woher soll da die Motivation kommen?“ Kommentar

Von Haig Latchinian