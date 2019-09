Grimma/Pöhsig

Durch einen Löscheinsatz in Pöhsig bei Mutzschen mussten in der Nacht zum Freitag gut ein Dutzend Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Zschoppach und Grimma aus ihren Betten geholt werden. Gegen ein Uhr sind in dem Künstlerdorf hinter einem Einfamilienhaus hoch auflodernde Flammen entdeckt worden.

Brandherd befindet sich im Schuppen

Brandherd war, so stellte sich schnell heraus, ein Schuppen, der an den Giebel einer Garage angrenzt. Dank des schnellen Eingreifens der Zschoppacher Floriansjünger, die binnen weniger Minuten vor Ort waren, konnte ein Übergreifen der Flammen sowohl auf die Garage, in der ein Pkw abgestellt war, als auch auf das dort wiederum angrenzende Wohnhaus verhindert werden.

Für ihren Löscheinsatz werden einige Kameraden mit Atemschutzgeräten ausgerüstet. Quelle: Frank Schmidt

Um den Flammen rasch den Garaus zu machen, wurde Löschschaum eingesetzt. Dennoch haben sich die Flammen durch das Dach fressen können, sodass sich im Gebälk des Schuppens versteckte Glutnester gebildet haben, die jedoch mit einer Wärmebildkamera ausfindig gemacht werden konnten. Neben den Löschtrupps rückten auch Polizei und Rettungsdienst an. Letzterer zur Absicherung der Einsatzkräfte.

Brandursache und Höhe Sachschaden noch unklar

Verletzte Personen waren nicht zu beklagen, sodass die Bewohner des Hauses mit dem Schrecken davon kamen. Die Brandursache konnte zum Zeitpunkt der Löscharbeiten nicht genau definiert werden. Das final zu klären, wird Sache von Brandursachenermittlern sein. Ebenso konnten noch keine Angaben zum entstandenen Schaden gemacht werden.

Von Frank Schmidt