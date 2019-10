Landkreis Leipzig

Die Monate Oktober und November sind der optimale Zeitpunkt für eine Grippeschutzimpfung, wirbt das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig. Ärzte empfehlen, sich in den nächsten Wochen bei ihrem Hausarzt oder im Gesundheitsamt impfen zu lassen.

Gefahr des Influenza wird oft unterschätzt

Viele Menschen würden die durch das so genannte Influenza-Virus verursachte Grippe unterschätzten. „Dabei können die Auswirkungen der Erkrankung schon bei gesunden Menschen gravierend sein. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem Grundleiden wie beispielsweise chronische Lungen-, Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, Diabetes, multipler Sklerose und Personen mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten und ältere Menschen sind besonders gefährdet. Eine Infektion mit Influenza-Viren kann zu schweren Komplikationen führen“, erklärte eine Sprecherin.

Virusgrippe bricht meist plötzlich aus

Auch die Sächsische Impfkommission empfiehlt die jährliche Grippeschutzimpfung. Besonders Schwangere sollten vorbeugen. Wichtig ist der Schutz auch für Beschäftigte in Einrichtungen mit Publikumsverkehr, Gemeinschaftseinrichtungen und medizinisches Personal in Krankenhäusern sowie in der Altenpflege. Dieser Personenkreis sei einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt.

Eine Virusgrippe geht meist mit plötzlichem Erkrankungsbeginn mit Fieber, trockenem Reizhusten, Muskel- und Kopfschmerzen einher. Weitere Symptome können allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche und Halsschmerzen sein.

Vier Grippe-Tote im vergangenen Jahr im Landkreis

In der Grippesaison 2018/19gab es im Landkreis Leipzig laborgesichert 2680 Fälle (davon vier Todesfälle) durch Influenza. Damit war ein deutlicher Rückgang zur Vorsaison 2017/18 (4547 Fälle und 22 Todesfälle) zu verzeichnen. Die Dunkelziffer der Erkrankungen liegt vergleichsweise höher. Landesweit wird in diesem Winter von einer deutlich höheren Anzahl von Influenzaerkrankungen ausgegangen.

Anlässlich der Grippeschutzimpfung sollte auch an die Pneumokokken-Impfung gedacht werden, die für ältere und chronisch Kranke empfohlen ist, so das Gesundheitsamt. Diese kann parallel zum Grippeimpftermin verabreicht werden.

Anlaufstellen Gesundheitsamt Grimma: Bahnhofstraße 5, TLG-Gebäude 42 Haus 9, 3. Obergeschoss; Telefon 03437/984 24 04. Beratung und Impfung: Dienstag 10 bis 12 Uhr und 15 Uhr bis 17.30 Uhr Gesundheitsamt Borna: Stauffenbergstraße 4, Telefon 03433/24 12 464. Beratung und Impfung: Dienstag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr beziehungsweise nach Terminvereinbarung

