Falkenhain

Dicke Qualmwolken stiegen am Mittwochmittag aus einer Biogasanlage in Falkenhain auf. Die Anlage in einem Agrarbetrieb ist derzeit in der Sanierung. Mit einem Autokran war die Dachhaut abgehoben worden, da waberte der Qualm weithin sichtbar in den Himmel.

Qualm steigt aus einer Biogasanlage in Falkenhain auf. Bei Sanierungsarbeiten wurde die Anlage geöffnet. Die Feuerwehr vermutet einen Schwelbrand. Quelle: Frank Schmidt

Feuerwehr immer noch auf der Suche nach Ursache

Sofort rückten die Ortswehren von Falkenhain und die Drehleiter aus Wurzen an. Jedoch konnten die Kameraden auch eine Stunde später die Ursache für die Rauchentwicklung nicht finden. Es wird ein Schwelbrand vermutet.

Explosionsgefahr wird ausgeschlossen

Explosionsgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Das Gas, das sich unter normalen Umständen in der Anlage befindet, war vor den Sanierungsarbeiten abgelassen worden.

Auch für die Rinder, die auf dem Hof gehalten werden, gab es Entwarnung.

Die Rinder der Anlage sind zwar Zahngäste, lassen sich die Mahlzeit dennoch gut schmecken. Quelle: Frank Schmidt

Löscharbeiten von der Drehleiter aus

Ein Rettungswagen ist zur Sicherheit vor Ort. Auch die Polizei ist bereits eingetroffen. Die Feuerwehr legte von einem Hydranten eine ständige Wasserzufuhr und löscht die Anlage von der Drehleiter aus.

Von Frank Schmidt und Birgit Schöppenthau