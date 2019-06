Wurzen

Ein Katz- und Mausspiel lieferte sich am späten Donnerstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr in Wurzen mit einem vermeintlichen Brand auf einem fahrenden Güterzug. Laut Einsatzbefehl, so Stadtwehrleiter Michel Uischner vor Ort, sollten auf einem Güterzug Holzbohlen in Brand geraten sein, der zwischen Dresden und Leipzig unterwegs war, jedoch der Flammen wegen irgendwie am Bahnhof Wurzen zum Stillstand gekommen sei.

Kameraden suchen vermeintlich brennenden Güterzug

Doch bei ihrem Eintreffen am Bahnhof fanden die gut ein Dutzend Floriansjünger aus Wurzen und Altenbach weder den Zug noch ein Feuer auf einem Güterwaggon vor. So sehr die Feuerwehrleute ihre Hälse am Bahnhof in beide Richtungen auch reckten, die Suche blieb zunächst ohne Erfolg.

Verwirrung zunächst am Bahnhof Wurzen, die Kameraden suchen den vermeintlich brennenden Güterzug Quelle: Frank Schmidt

„Wenn wirklich Holzbohlen brennen würden, müssten wir das eigentlich durch aufsteigenden Rauch und Qualm sehen können“, meinte Uischner. Dennoch wurde weiter nach dem Einsatzort gesucht und geforscht. Dafür erwiesen sich die Funkgeräte als hilfreich, und das gar mit Erfolg. Denn plötzlich wurde der Güterzug etwa 1200 Meter vor Wurzen gesichtet.

Mit samtem Löschgerät auf dem betroffenen Waggon angekommen, hatten die Kameraden den Brand schnell unter Kontrolle. Quelle: Frank Schmidt

Und tatsächlich stieg von einem der ersten Waggons hinter der E-Lock Qualm auf. Ursache war nach Information von Uischner ein Schwelbrand im Holzboden des leeren Waggons. Was dazu geführt hatte, ist freilich unbekannt.

Löscheinsatz wird zum Hindernislauf

Doch so einfach sollte sich der Qualm und Rauch nicht eindämmen lassen. Denn die Kameraden hatten nicht nur die hochsommerlichen Temperaturen zum Gegner, auch eine etwa zwei Meter hohe Mauer versperrte ihnen den direkten Weg vom Einsatzort.

Durch das Überwinden einer etwa zwei Meter hohen Mauer wurden dem Feuerwehrleuten der Einsatz zusätzlich erschwert Quelle: Frank Schmidt

Um zum Einsatzort vordringen zu können, mussten die Floriansjünger mit Leitern eine etwa zwei Meter hohe Mauer überwinden Quelle: Frank Schmidt

Nur mithilfe von Leitern war es den Einsatzkräften möglich samt Löschtechnik zum Brandherd vorzudringen. Für die Löscharbeiten wurde Wasser aus einem der Tanklöschfahrzeuge entnommen. Nach knapp einer Stunde hatte die Hitzeschlacht ein Ende und die Kameraden konnten sich ihre Kluft entledigen. Die Polizei hat Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

Von Frank Schmidt