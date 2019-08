Naunhof/Fuchshain

Bei einem schweren Arbeitsunfall ist am Freitagnachmittag in Fuchshain bei Naunhof eine Person durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Das Unglück geschah in der Erdmannshainer Straße nach 16 Uhr bei Bauarbeiten mit einem Betonmischerfahrzeug.

Baufahrzeug berührt Starkstromleitung

Dessen hydraulisch gesteuerter Pumpenausleger ist in eine nahe Hochspannungsleitung gekommen, teilte Polizeisprecher Alexander Bertram auf LVZ-Nachfrage mit. Infolgedessen war eine der drei 20KV-Hochspannungsleitungen gerissen und zu Boden gefallen, wo es mit dem Opfer in Berührung kam, das nach einem Stromschlag zusammenbrach und in einem Graben regungslos liegen blieb.

Diese Baumaschine, ein Betonmischer, hat mit seinem hydraulisch gesteuerten Ausleger eine von drei Hochspannungsleitungen berührt, die daraufhin gerissen war. Quelle: Frank Schmidt

Der sofort alarmierte Rettungsdienst nahm im Zug der Ersten Hilfe an dem Mann eine Reanimierung vor, bevor er im „sehr kritischen Zustand“, in ein Krankenhaus transportiert wurde, bestätigte Bertram. Für die notärztliche Versorgung kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, unter anderem aus dem benachbarten Threna. Über die Identität des Opfers wurden keine weiteren Angaben gemacht. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

Unfall sorgt für Stromausfall

Um die Unfallstelle sichern zu können, waren zunächst temporäre Stromabschaltungen notwendig. Für die Instandsetzung, so informierte Mitnetz-Strom auf seiner Internetseite, kam es ab 16.43 Uhr zum Stromausfall in mehreren umliegenden Orten.

Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Quelle: Frank Schmidt

Von der mehrstündigen Versorgungsunterbrechung waren Kunden in Naunhof, Grimma, Ammelshain und Parthenstein sowie in Klinga, Belgershain und Threna betroffen. Mit dem Hinweis „die Arbeiten sind im Gange“ machte Mitnetz-Strom noch um 20 Uhr keine Zeitangaben für die Behebung des entstandenen Schadens.

Von Frank Schmidt