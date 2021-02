Schwerer Verkehrsunfall zwischen Wurzen und Falkenhain

Wurzen

Auf der stark befahrenen Verbindungsstraße zwischen Wurzen und Falkenhain (S23) hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Frau so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Leipziger Klinik geflogen werden musste.

Fahrzeug bricht aus der Spur aus

Nach Zeugenaussagen war der Pkw, ein Ford Kombi, in Richtung Wurzen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve sei das Fahrzeug nach links abgedriftet und habe zunächst das Heckteil eines entgegenkommenden Holzlasters touchiert. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Pkw ins Schlingern geraten und wurde gegen den zweiten nachfolgenden Brummi geschleudert.

Feuerwehr und Notarzt sind vor Ort, um die Verletzten zu befreien und zu versorgen. Quelle: MTL-Picture

Kameraden der Feuerwehr rücken mit Bergetechnik an

Während die beiden Brummifahrer unverletzt blieben, wurde die Frau im Ford eingeklemmt und musste von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Gemeindeverband Lossatal und Wurzen aus ihrem Wrack mit schwerer Bergetechnik befreit werden. Notärzte versorgten die schwer verletzte Frau. Auch die beiden im Fahrzeug sitzenden Kinder wurden in ärztliche Obhut genommen und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein noch nicht näher bezifferter Sachschaden. Die Staatsstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

