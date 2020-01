Seehofer schüttet Millionen über Brandis aus

Brandis

Freudige Botschaft aus Berlin: Der Bund unterstützt die Smart City Brandis bis 2027 mit der stattlichen Summe von knapp 4,7 Millionen Euro. „Das ist deutlich mehr, als wir ursprünglich beantragt hatten“, freut sich Bürgermeister Arno Jesse ( SPD). Im Juli vergangenen Jahres hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) bekanntgegeben, dass die Stadt Brandis als eine von 13 Kommunen in Deutschland als Modellprojekt ausgewählt wurde.

Modellkommune für eine smarte Stadt: Bundesminister Horst Seehofer bei der Auftaktveranstaltung und offiziellen Übergabe der Auszeichnung an Bürgermeister Arno Jesse (l.) in Berlin. Quelle: Stadtverwaltung Brandis

Digitalisierung nicht als Selbstzweck

In den Modellprojekten Smart Cities sollen Kommunen die Digitalisierung strategisch mit und für die Menschen vor Ort gestalten und nutzen. Ziel sind lebenswerte Kommunen und nicht die Digitalisierung als Selbstzweck. Auf die Ausschreibung des Bundesinnenministeriums im Sommer hatten sich rund hundert Städte, Kreise und Gemeinden aus ganz Deutschland beworben, 13 wurden prämiert – die Stadt Brandis in der Kategorie „Interkommunale Kooperationen und Landkreise“.

Gute Voraussetzungen öffnen Fördertopf

Der Grund: Ursprünglich waren nur die Erstellung einer Digitalstrategie für den gerade neu gegründeten Aktionsraum Partheland sowie erste Umsetzungen hierzu in Höhe von etwa 200.000 Euro für zwei Jahre beantragt worden. „Allerdings“, erklärt der Brandiser Bürgermeister, „kam bei ersten Treffen im Herbst in Berlin das klare Signal aus dem Ministerium, dass wir aufgrund der sehr guten Voraussetzungen unserer Stadt – durch unser Engagement in den letzten Jahren als Innovationskommune Sachsens und Modellkommune Open Government des Bundes – auch Fördergelder für die notwendigen Investitionen der nächsten sieben Jahre beantragen sollten.“

„Dies stellte uns vor eine nicht unerhebliche Herausforderung“, so Jesse. In sehr kurzer Zeit mussten erste Projekte identifiziert und beschrieben werden, die den Fördervoraussetzungen nach einer raumbezogenen Strategie der Stadt- und Landentwicklung entsprachen. In Workshops mit Vertretern aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft wurden zahlreiche Ideen aufs Papier gebracht und in einem neuen Förderantrag zusammengefasst.

Bei einer Besichtigung mit interessierten Bürgern im vergangenen Herbst erklärte Bürgermeister Arno Jesse (r.) Nutzungsmöglichkeiten für das Ex-Kulturhaus. Quelle: Ines Alekowa

Ideen vom Digital-Labor bis zum assistierten Wohnen

Beispielsweise ist es denkbar, ein gemeinsames Digital-Labor aufzubauen, in dem konkrete, bedarfsgerechte und praktikable Lösungen mit Bürgern, Verwaltung und Wirtschaft entwickelt werden. „Damit können Einstiegshürden abgebaut und Verständnis für Digitalisierung und neue Technik geschaffen werden“, so Jesse. „Als Ort bietet sich da das Kulturhaus in Beucha an, aber auch kleinere leerstehende Gebäude in der Region.“ Gemeinsam mit Wohnungsunternehmen könnte auch das Thema Zukunftsquartier spannend sein. Ein Projektziel ist es nämlich, barrierefreies, energieeffizientes und digital unterstütztes Wohnen zu etablieren, das selbst bestimmtes Leben auch im Alter noch möglich macht. Unter der Überschrift Partheland Mobil will ein anderes Projekt E-Mobilität erlebbar machen. Verknüpft mit ÖPNV und Carsharing-Anbietern käme hier nicht zuletzt die Nutzung der Kommunalfahrzeuge auf den Prüfstand. Und im Bereich Schule und Lernen steht neben Energieeinsparungen die Digitalisierung auf der Agenda. Dies sind nur einige Themenfelder und Ideen, die zwar noch nicht spruchreif sind, nun aber auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden können.

Vor der Umsetzung steht die Planung

„In den nächsten beiden Jahren werden wir nun eine Strategie entwickeln, um danach in die konkrete Umsetzung zu gehen, um Brandis und das Partheland zukunftssicher aufzustellen“, beschreibt der Bürgermeister den nächsten Schritt. Dafür muss die Kommune einen Eigenanteil von jeweils 35 Prozent beisteuern. Doch auch hier sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn, so Jesse, „derzeit sind wir im Gespräch mit dem Freistaat über die Übernahme eines Teils des Eigenanteils“.

Von Ines Alekowa