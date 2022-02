Seit 60 Jahren fließt Muldewasser von Sermuth bis nach Borna

Colditz/Sermuth/Borna/Lippendorf

Ende Januar 1962, also vor 60 Jahren, ging am Zusammenfluss von Freiberger und Zwickauer Mulde ein besonderes Bauwerk in Betrieb: Das Pumpwerk Sermuth samt dem dazugehörigen rund 30 Kilometer langen Muldewasserüberleitungssystem.

Den Hintergrund für das ambitionierte Vorhaben bildete der aus dem Anfang der 1950er Jahre datierende Beschluss zum weiteren Ausbau der kohleverarbeitenden Industrie und zum Neubau zweier Braunkohlegroßkraftwerke im Raum Borna/Böhlen/Espenhain.

Hochmodern und vollautomatisiert: Das Pumpwerk Sermuth bildete mit seiner Inbetriebnahme vor 60 Jahren das technisch Machbare in der DDR ab. Quelle: LTSV Sachsen/Tischer

Hoher Wasserbedarf

Ein Knackpunkt bildete dabei der hohe Wasserbedarf der chemischen Industrie und der Kraftwerke, der sich mittels des natürlichen Wasserangebotes im Einzugsgebiet der Weißen Elster nicht decken ließ. Um die Lücke zu schließen, wurde eine Wasserüberleitung zur Zuführung von Muldewasser ins Auge gefasst und die entsprechende Planung in Angriff genommen.

Werner Tischer aus Ballendorf Quelle: Winfried Mahr

An die Anlage des künftig das Muldewasser aufnehmenden Speicherbeckens Witznitz aus dem Restloch des stillgelegten gleichnamigen Tagebaus in den Jahren 1950 bis 1954 schloss sich ab 1956 der Bau des Pumpwerkes Sermuth und des Muldewasserüberleitungssystems an, die am 26. Januar 1962 offiziell in Betrieb genommen wurden.

Zwei Kubikmeter Muldewasser pro Sekunde

Weil ursprünglich der Ausbau des Überleitungssystems auf maximal vier Kubikmeter pro Sekunde Förderleistung angelegt war, wurde die Gebäudehülle des Pumpwerkes Sermuth entsprechend groß dimensioniert gebaut. Maschinentechnisch realisiert wurde schlussendlich jedoch nur die Förderung von zwei Kubikmetern Muldewasser.

Die Pumpen im Sermuther Pumpwerk können bis zu zwei Kubikmeter Muldewasser pro Sekunde fördern. Quelle: LTSV Sachsen/Jüngling

Instandsetzung nach Mauerfall

Nach dem Fall der Mauer wurde das seit den 1990er Jahren von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen betriebene Bauwerk in den Jahren 1996 bis 2000 grundhaft Instand gesetzt. Dabei wurden unter anderem der Rückbau der Entnahmeeinrichtungen an der Zwickauer Mulde vorgenommen und ein hydraulisch optimierter Ersatzneubau am gleichen Standort an der Freiberger Mulde errichtet.

Erfolgte der Bau des ursprünglichen Pumpwerkes direkt vor dem Zusammenfluss von Freiberger und Zwickauer Mulde, um die Wasserentnahme aus beiden Flüssen zu ermöglichen, so ist diese seit der Instandsetzung nur noch aus der Freiberger Mulde möglich.

Zwischen 1996 bis 2000 wurde das Pumpwerk Sermuth grundhaft instandgesetzt. Quelle: LTSV Sachsen/Jüngling

Einstiger Projektleiter schwärmt

Die Förderung des Muldewassers, mit dem aktuell das Kraftwerk Lippendorf versorgt wird, gewährleisten heute drei Pumpen, die das Wasser der Mulde über drei Saugleitungen entnehmen. Auf diese Weise können pro Jahr bis zu 35 Millionen Kubikmeter Muldewasser ins Witznitzer Speicherbecken umgeleitet werden, wobei auf rund 30 Kilometern ein Gesamthöhenunterschied von 70 Metern (Wasserscheide zwischen Mulde- und Weiße-Elster-Gebiet) überwunden wird.

Einer, der unmittelbar mit dem Projekt zu tun hatte, ist der Ballendorfer Werner Tischer. Dieser war gerade einmal 20 Jahre alt, als er Teil des Projektteams wurde, innerhalb dessen er sich bis zur Übergabe des Bauwerkes vor 60 Jahren zum Projektleiter hocharbeiten konnte. „Es war damals nicht nur ein gigantisches und das größte Bauwerk der DDR im Bereich der Wasserwirtschaft, sondern es war zudem hochmodern und vollautomatisiert“, erinnert sich der heute 86-Jährige.

Von Roger Dietze