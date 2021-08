Seit acht Jahren auf der Walz: Kasseler Bäcker macht Station in Wurzen

Wurzen/Bennewitz

Er hat schon in allen Ecken Deutschlands, in Frankreich, Österreich und der Schweiz gearbeitet – aber nirgendwo seien Eierschecke und Pfannkuchen so lecker wie in Sachsen. Dazu stehe er, sagt der 35-Jährige, selbst wenn ihn die Bayern dafür verfluchen sollten. Falks Urteil hat Gewicht. Seit sage und schreibe acht Jahren ist der gelernte Bäcker und Konditor auf der Walz. Drei Wochen machte er nun Station im Wurzener Land.

Raus aus der Komfortzone

Falk, Fremder Freireisender Bäcker und Konditor, ist seine offizielle Bezeichnung. Zwar habe auch er einen bürgerlichen Nachnamen, doch müsse dieser während der Wanderschaft abgelegt werden. Das gehöre genauso zu den Regularien wie das Verbot, sich seiner Kasseler Heimat auf weniger als 50 Kilometer zu nähern. Auch das Löhnen für Fortbewegung und Unterbringung sei tabu. Kurz: Er führt ein Leben außerhalb der Komfortzone.

Hat sich ins Wurzener Land verliebt: Wandergeselle Falk macht Station in der Bäckerei Schwarze. Quelle: Haig Latchinian

Als „Wurzener auf Zeit“ rannte er in voller Montur beim Ringelnatzlauf mit. Weil sein Kollege Max Co-Trainer der Wurzener Fußballer ist, stand Falk sogar mit im Stadion und sah eine regelrechte Aufholjagd „seiner“ Jungs. Nach 0:2-Rückstand siegten „wir“ 4:2. „Sensationell“, schwärmt Falk noch immer. Er nennt es „cool“, in jener Bäckerei arbeiten zu dürfen, die erst kürzlich mit dem 1. Preis der beliebtesten Bäckereien Sachsens auszeichnet wurde.

Lob für den Gastgeber

Die Bäckerei in Bennewitz sei eine sehr soziale, das Verhältnis der Mitarbeiter untereinander für ihn prägend, lobt Falk. Das freut die Inhaber, Ken und Percy Schwarze. Der 2002 selbst schwer betroffene Familienbetrieb war zuletzt im Fluteinsatz in Bad Neuenahr. Dort schippten Ken und Vater Gunter nicht nur, sie überreichten der dortigen Bäckerei Brand zudem einen Spendenscheck in Höhe von 17200 Euro. Geld, das zuvor in Bennewitz und Wurzen gesammelt wurde.

Fühlt sich in der Bäckerei Schwarze wie zu Hause: Wandergeselle Falk bei der Arbeit. Quelle: Haig Latchinian

„Spitzenmäßig“, sagt Percy Schwarze, als er nach der Arbeitsleistung des Wandergesellen befragt wird. Die Bäckerei sei aufgeschlossen für neue Anregungen von außen, so der Chef. Entsprechend offen die Arme, als Tramper Falk kürzlich auf der Matte stand. Nach Lehre, Bundeswehr und fünf Gesellenjahren hatte er Arbeit und Wohnung gekündigt sowie das Auto stillgelegt. Danach ging es in die große weite Welt.

Handy und Computer tabu

Was hat Falk im Laufe der acht Jahre nicht alles erlebt: In Augsburg unterrichtete er Bäckerlehrlinge. In Dresden war er bei der Stollensaison dabei. In München half er beim Aufbau einer glutenfreien Bäckerei. Bei Lüneburg war er für zwei Monate sein eigener Chef. In der Schweiz heuerte er gar bei einem Zirkus an. Überall lebt er ganz im Hier und Jetzt. Neumodische Apparaturen wie Smartphone oder Laptop sind nicht gestattet.

Zwei Generationen: Nach Gunter Schwarze (Mitte) führen heute Percy (l.) und Ken Schwarze die Bennewitzer Bäckerei. Quelle: privat

Nach wunderbaren drei Wochen in Wurzen und Bennewitz müsse er nun weiter ziehen: Zunächst in Richtung Hamburg, später – sofern es Corona zulässt – nach Südamerika, Japan und über Russland wieder zurück in die Heimat. Schließlich wolle er irgendwann sesshaft werden, die richtige Frau kennenlernen und eine Familie gründen. All das sei ihm als Wandergesellen nicht erlaubt, sagt der Single.

Pläne für die Zukunft

Die Wanderjahre seien Meilensteine auf dem Weg zur Meisterprüfung. Vielleicht werde er eines Tages als Berufsschullehrer arbeiten oder sich selbstständig machen. Gern würde er einen Familienbetrieb weiter führen, wenn der Nachfolger fehlt. Sprach’s, richtet sich den 100 Jahre alten Zylinder und greift nach seinem Stock, den er sich im Wald selbst ausgesucht hatte. Wozu er den brauche? „Na, zum Wandern, fürs Gepäck und als Schutz vor wilden Tieren.“

Von Haig Latchinian