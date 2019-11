Senioren im Ehrenamt: Gert Forst ist beim Bornaer Fußball in seinem Element

Borna/Grimma

„Jungs, ihr müsst mehr abspielen“, ruft Gert Forst durch die Turnhalle. Der 71-Jährige beobachtet die kleinen Kicker, die geräuschvoll übers Hallenparkett im Bornaer Ortsteil Neukirchen flitzen. „Nicht grätschen, haben wir gesagt“, meint er zu einem Spieler. Zu einem anderen: „Komm, beweg’ dich mehr.“ Manchmal muss er auch trösten. Doch wie auch immer: Der Pensionär ist hier in seinem Element.

Ein langes Berufsleben liegt hinter ihm, einst arbeitete er bei der Postbank. Als die Zeit der Rente näher rückte, dachte er intensiv darüber nach, was er machen will, wenn er nicht mehr acht Stunden am Tag im Büro ist. „Damit sollte man sich rechtzeitig beschäftigten, sonst kann das schwierig werden“, findet er. „Ich habe mir damals gesagt: Wenn du nicht mehr arbeitest, machst du das, was dir in deiner Freizeit Spaß macht.“

„Freitag ist mein freier Tag“

Das war schon immer der Fußball. Aufgewachsen in den alten Bundesländern spielte er bereits als Kind leidenschaftlich gern, später absolvierte er seine Trainerlizenz, seit 45 Jahren ist er Übungsleiter. 1991 kam er nach Leipzig, einige Jahre später zog er in den Bornaer Ortsteil Zedtlitz. Beim BSV ist er heute nicht nur Jugendleiter. Fußballtraining bestimmt seinen Alltag.

Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag steht er entweder für seinen Verein auf dem Fußballrasen oder in der Halle und trainiert Bambinis sowie die F-Jugend. Oder er bringt Steppkes in den Grundschulen Borna-West und Neukirchen im Rahmen des Ganztagsangebots das Kicken bei. Am Wochenende hat er oft mit Turnierorganisation für den Bornaer SV zu tun, jede Menge Schreibtischarbeit fällt dabei an. „Freitag ist mein freier Tag“, sagt Gert Forst und lacht.

Die Arbeit mit Kindern sei immer spannend: „Es ist jeden Tag anders“, sagt der Übungsleiter. Quelle: Claudia Carell

Er brauche Beschäftigung und die Arbeit mit Kindern sei spannend: „Es ist jeden Tag anders. Mal läuft alles wunderbar, dann gibt es wieder Probleme, die geklärt werden müssen. Für mich ist das gut so.“ Seiner Meinung nach haben viele Senioren den Wunsch, die eigene Lebenserfahrung weiterzugeben, „die Gesellschaft sollte das mehr nutzen“. Es werde häufig gesagt, dass Menschen fürs Ehrenamt in den Vereinen fehlen. „Dabei gibt es so viele Pensionäre, die topfit sind, sie müssten viel mehr einbezogen werden“, findet er.

Ältere könnten eine Lücke füllen

Die Gesellschaft habe sich eben sehr verändert, die Familienmitglieder wohnen oft verstreut und die Arbeitszeiten sind unregelmäßig. In seiner Jugend war es noch normal, dass man zeitig einen Beruf lernte und dann im Job vor Ort war – und damit für den Verein als Trainer zur Verfügung stand.

„Das ist heute schwieriger. Viele junge Leute haben einfach nicht mehr die Zeit, sich neben ihrer Arbeit in großem Maße ehrenamtlich engagieren zu können“, sagt Forst. Die Lücke könnten die Älteren ausfüllen. Für beide Seiten wäre es ein Gewinn: Für die Kinder gibt es mehr Angebote und die Senioren haben einen zusätzlichen Lebensinhalt.

Drei Viertel der Interessenten sind Senioren

Was sich durchaus viele wünschen, wie Corinna Franke von der Freiwilligenzentrale der Diakonie Leipziger Land in Grimma sagt: „Etwa drei Viertel der Menschen, die sich bei uns vorstellen, sind am Übergang zur Rente oder bereits im Rentenalter.“ Zu ihr in die Beratung kommen vor allem Leute, die gern in ihrer Freizeit etwas Sinnvolles machen möchten, aber noch nicht sicher sind, was und wo. Wer bereits Anschluss an einen Verein hat, landet nicht bei ihr, sondern klärt das vor Ort.

Corinna Franke von der Freiwilligenzentrale in Grimma. Auch in Borna und Wurzen gibt es Außenstellen. Quelle: Frank Schmidt

Im Gespräch geht es ihr darum herauszufinden, welche Interessen und Neigungen die Besucher haben. Häufig möchten sie gern im sozialen Bereich arbeiten – mit Kindern, Senioren oder Kranken. Dabei kann sie verschiedene Projekte vorstellen. Zum Beispiel die Grünen Damen und Herren, die im Krankenhaus Patienten besuchen, die lange dort bleiben müssen und manchmal gar niemanden haben, der zu ihnen kommt.

Knackpunkt ist häufig die Mobilität

Oder sie verweist auf Angebote der Diakonie wie die Familienpaten und den Besuchs- und Begleitdienst. Damit werden Familien, darunter oft Alleinerziehende, unterstützt, oder es wird älteren Menschen sowie chronisch Kranken geholfen. Es gebe aber auch ausgefallene Wünsche. Manch einer möchte gern eine Bürotätigkeit haben oder Webseiten gestalten, „da muss man dann speziell schauen“.

Ein Knackpunkt ist häufig die Mobilität. Im ländlichen Raum Hilfesuchende und Helfer zusammen zu bringen, sei nicht ganz einfach. „Doch die meisten, die zu uns kommen, können wir auch vermitteln“, so Franke. Die wichtigste Motivation für Senioren sei, „gebraucht zu werden und von dem Guten, das ihnen im Leben widerfahren ist, etwas zurück zu geben“. Freude und Spaß sollten dabei nicht zu kurz kommen.

Wie viele Senioren sich im Landkreis Leipzig engagieren, könne sie schwer einschätzen. Viele würden helfen, ohne dass es über einen Verein läuft. Die Großeltern, die sich mehrmals in der Woche um ihre Enkel kümmern, tauchen in keiner Statistik auf.

Kontakt: Freiwilligenzentrale der Diakonie Leipziger Land, Grimma: Tel. 03437 701622, Zweigstelle Borna: Tel. 03433 274040, Zweigstelle Wurzen: Tel. 03425 891615, fz.projekte@diakonie-leipziger-land.de, www.diakonie-leipziger-land.de, Termine im Raum Naunhof, Markkleeberg und Geithain nach Vereinbarung.

Altenbericht zur Seniorenpolitik Seit 1993 erscheint in jeder Legislaturperiode der Bundesregierung ein so genannter Altenbericht, der sich mit unterschiedlichen Fragen der Seniorenpolitik beschäftigt. Im fünften Bericht dieser Art im Jahr 2005 ging es um das Thema „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen“. Klare Botschaft: Der demografische Wandel ist gestaltbar, hierbei kommt der älteren Generation eine wichtige Rolle zu. Mit dem Anstieg der Lebenserwartung sei ein Gewinn an „aktiven Jahren“ verbunden. Die Menschen werden älter, sind länger gesund und besser ausgebildet. Bereits in den 1980er Jahren habe die Politik erkannt, dass Senioren besonders wichtig fürs Ehrenamt sind. Seither gab es viele Projekte und Ideen, wie ältere Menschen mehr in die gesellschaftliche Arbeit eingebunden werden können. Doch: „Immer noch mangelt es an einer flächendeckenden Umsetzung bewährter Modelle wie die Form der Seniorenbüros“. Weiter heißt es im Bericht, es werde verstärkt eine „Kultur der Motivation von Freiwilligen für bürgerschaftliches Engagement“ gebraucht. Wesentlich sei dies schon in früheren Lebensphasen. Organisationen, Verwaltungen, Unternehmen und die Politik seien hier gefragt. „Freiwillig Engagierte – vor allem Ältere – können in der Regel mehr, als ihnen abverlangt wird“, schreiben die Autoren dieses 500 Seiten umfassenden Altenberichts in ihrem Schlusswort.

Von Claudia Carell