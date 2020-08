Senioren im Landkreis Leipzig lassen sich von Betrügern nicht täuschen

Landkreis

Erneut sind Betrüger im Landkreis unterwegs, die hauptsächlich Senioren um ihr Gespartes bringen wollen. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Dienstag in der Zeit von 11.30 bis 15 Uhr zwölf Versuche des sogenannten Enkeltricks im Leipziger Stadtgebiet und im Umland bekannt, darunter in Zwenkau, Naunhof, Brandis, Bennewitz und Borsdorf.

Senioren schildern bei der Polizei Lügen

Unter Schilderung von verschiedensten Motiven, wie Zahlung einer Geldstrafe für einen Verkehrsunfall, Kauf eines Autos oder einer Eigentumswohnung und anderen misslichen Lagen hätten sich Unbekannte als Enkel oder gute Bekannte gegenüber den Geschädigten ausgegeben. Sie forderten am Telefon fünfstellige Geldbeträge bis zu 40.000 Euro. Keines der Opfer zwischen 68 und 91 Jahren, davon zehn Frauen und zwei Männer, ließ sich täuschen und übergab Bargeld.

Anrufer mit weiblicher Stimme

In den meisten Fällen handelte es sich um eine weibliche Anruferin. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Betruges in zwölf Fällen.

Von LVZ