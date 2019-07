Kommentar von Simone Prenzel

Gute Nachrichten für Ältere: Im Grimmaer Stadtverkehr geht am 1. August ein attraktives Ticket an den Start, das sich speziell an Senioren richtet. Es ist der Versuch, eine ganze Generation als Stammkunde für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen. Nachdem der Stadtverkehr schon seit April mit dichtem Takt, zusätzlichen Haltestellen und einer optimierten Linienführung punktet, kommt jetzt ein entscheidendes Preis-Argument hinzu.

Die Vorteile des neuen Tarifproduktes liegen auf der Hand: Besonders Senioren scheuen mitunter die nervige Parkplatzsuche in der Innenstadt. Falls sie überhaupt noch einen fahrbaren Untersatz ihr eigen nennen. Das neue Seniorenticket Abo Aktiv ist deshalb ein durchaus verlockendes Angebot, für Erledigungen öfter den Bus zu nutzen. Einkäufe, Arztbesuche, Behördengänge lassen sich so im Handumdrehen erledigen. Immerhin wurde im Rahmen des Pilotprojektes Muldental in Fahrt auch die Zahl der Haltestellen deutlich erhöht, so dass die Mehrheit der Kernstadt-Bewohner nicht mehr als 300 Meter bis zum nächsten Einstieg laufen muss. Neben der Bequemlichkeit spielt den Akteuren ncht zuletzt das zunehmende Umweltbewusstsein in die Karten.

Theoretisch hat das neue Abo-Aktiv-Ticket große Chancen, zum Renner zu werden. Die potenzielle Zielgruppe wird vorsichtig optimistisch auf immerhin 4000 Nutzer geschätzt. Für nur 19,90 Euro im Monat können Senioren beide Stadtbus-Linien nutzen – und das rund um die Uhr. Denn zeitliche Einschränkungen, wie sie in anderen Regionen üblich sind, mutet die Regionalbus GmbH ihren Kunden nicht zu. Anderenorts kann es schon mal vorkommen, dass Seniorentickets erst ab 9 Uhr gelten. In Grimma will der älteren Generation hingegen niemand vorschreiben, wann sie am sozialen Leben teilzunehmen hat. Vor allem bringt das neue Angebot älteren Menschen auch ein Stück Unabhängigkeit zurück. Für Einkauf oder Arzttermin sind sie nun nicht mehr auf den Enkel als Chauffeur angewiesen.