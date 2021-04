Seniorenzentrum Wurzen: Arbeiterwohlfahrt muss Jubiläum im Stillen feiern

Wurzen

Stilles Jubiläum: Auf eine Feier mit vielen Gästen muss die Arbeiterwohlfahrt (AWO) aufgrund der Corona-Beschränkungen verzichten, nicht jedoch an die Erinnerung. Denn am 26. April 1996, also vor 25 Jahren, nahm der damalige Bezirksverband Sachsen-West die nagelneue Immobilie in der Albert-Kuntz-Straße 25 offiziell in Betrieb. Seither betreibt die AWO Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West, 1997 gegründet, das Gebäude als Altenpflegeeinrichtung.

Bei vielen Einwohnern ist der Standort des AWO-Seniorenzentrums noch unter dem Begriff „Altes Krankenhaus“ im Sprachgebrauch. Schließlich war das erste Hospital der Stadt Wurzen selbst nach dem Neubau der heutigen Klinik in der Kutusowstraße 1911 unter anderem von 1957 bis 1967 die Tuberkulose-Station des Kreiskrankenhauses und danach ein Pflegeheim. Zuletzt betrieb die Kommune hier von 1991 bis 1992 das Asylbewerberheim. Zwei Jahre später erfolgte der Abriss.

Senioren erhalten ganzheitliche Betreuung

Neben Wurzen zählt ebenso das AWO-Seniorenzentrum in Dornreichenbach am Phillip-Müller-Platz zu den ersten Heimneubauten im Muldentalkreis nach der Wende. Die Bewohner zogen seinerzeit von den Schlössern in Nischwitz und Püchau um. „Jene altehrwürdigen Häuser der ehemaligen vereinigten Feierabend- und Pflegeheime des Kreises Wurzen konnten mit ihrem alten Charme selbstverständlich nicht mehr mit dem modernen Flair der AWO-Häuser mithalten“, berichtet Heiko Jentzsch. Der gebürtige Wurzener leitet seit Mai 2015 beide Einrichtungen.

Grüne Idylle: Der Garten hinter der Einrichtung bietet den Bewohnern die Möglichkeit, die Natur zu genießen. Quelle: privat

„Das AWO-Seniorenzentrum Wurzen bietet älteren und pflegebedürftigen Menschen eine ganzheitliche und aktivierende Pflege und Betreuung. Hierbei sind eine bedarfsgerechte Unterstützung und der Erhalt der Eigenständigkeit die vorrangigen Ziele.“ Anspruch sei stets, so Jentzsch, die Berücksichtigung der Individualität des Einzelnen und die moderne Ausrichtung. „Das betrifft sowohl den frischen Farbanstrich an der Fassade als auch die Beachtung aktueller Anforderungen, Vorgaben und Wünsche.“

Jubiläumsfeier soll nachgeholt werden

Aus Sicht des Einrichtungsleiters bedeuten 25 Jahre AWO-Seniorenzentrum Wurzen viel Erfahrung in mannigfaltigen Situationen. „Dieses Wissen und die Erkenntnis machen wir mit Freude transparent.“ Zum einen gewährt der Träger allen Interessierten Einblicke in die Arbeit. Und zum anderen „kann grundsätzlich jeder zu uns kommen und sich ungezwungen im öffentlichen Bereich des Hauses und im Garten bewegen“. Allerdings seien wegen der Corona-Situation momentan Besuche nur mit einem vorher vereinbarten Termin (Telefon 03425/98 20 oder E-Mail sz.wurzen@awo-sachsen-west.de) und unter Beachtung der Schutz- und Hygieneregeln möglich.

Wie Jentzsch zum Schluss informierte, hätten die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gern das Jubiläum im großen Rahmen und mit vielen Besuchern gefeiert. Es blieb diesmal nur bei einer Minimalvariante mit etwas Livemusik und Zünftigem vom Grill. Aufgeschoben ist aber keinesfalls aufgehoben. „Sobald wir wieder können, wird die große Jubiläumsfeier nachgeholt“, verspricht der Einrichtungsleiter.

Von Kai-Uwe Brandt