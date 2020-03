Zutritt für Väter verboten heißt es seit Freitag in Grimma und Wurzen. In den Muldentalkliniken sind ab sofort keine Papas mehr im Kreißsaal erlaubt. Die Entscheidung gab Geschäftsführer Mike Schuffenhauer bekannt. In Borna dürfen Männer ihrer Partnerin noch beistehen, die Wochenstation ist allerdings auch hier schon tabu.