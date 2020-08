Seniorin in Machern setzt Herdplatte in Brand

Machern

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Brand in den Eichenweg von Machern ausrücken. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein Irrtum der Mieterin das Feuer ausgelöst.

Den Angaben zufolge stellte die 79-Jährige einen mobilen Induktionsherd auf den feststehenden Herd. Irrtümlicherweise stellte sie die feststehende Herdplatte an, in dessen Folge die mobile Kochplatte in Brand geriet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Frau erlitt eine Rauchintoxikation und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bezifferbar.

Von LVZ