Sie glaubt nichts, hinterfragt alles: Corona treibt Grimmaerin Uschi Ziegler auf die Straße

Sie ertrage die Corona-Berichterstattung nicht, sagt Uschi Ziegler: „Tut mir leid, es geht einfach nicht mehr.“ Wenn sie den Fernseher einschalte, fühle sie sich nicht mehr informiert, sondern ärgere sich nur noch, was sonst wirklich nicht ihr Naturell sei. Dabei, und das betont sie, müsse sie nicht mit allem überein stimmen, was da öffentlich verhandelt werde. Wogegen sie aber in höchstem Maße allergisch sei: „Wenn Menschen diskreditiert werden.“

Fassungslos hätten sie die Meldungen zu Leipzigs Hygienedemo zurück gelassen: „Ich selbst war an diesem Tag dabei. Fünf Stunden lang. Die Stimmung war friedlich, fast schon fröhlich. Kerzen im Gleisbett, Rosen an Polizeiautos – uns einte die Kritik am Umgang mit dem Virus.“ Die Presse aber hätte über Nazis berichtet, die es zwar gegeben haben mochte, von denen sie aber nichts mitbekommen habe. Klaus Kleber vom ZDF grüße Klaus Feldmann vom DFF, so Ziegler.

Verhältnismäßigkeit der Corona-Schutzmaßnahmen

Kritiker würden leichtfertig in die rechte Ecke gestellt, Debatten so faktisch unmöglich, merkt Ziegler an: „Kein Mensch leugnet Corona. Ich kenne jedenfalls niemanden, der das tut. Worum es mir und anderen geht, sind die sogenannten Schutzmaßnahmen und das Hinterfragen ihrer Verhältnismäßigkeit.“ Was sie sehe, seien Menschen in Angst. Seien Kinder und Alte, die unter der Maske litten. Seien Kritiker, die hinter Corona bevorstehende, tiefgreifende politische Veränderungen vermuteten.

Schnappschuss von der Corona-Demo in Leipzig. Auch Eltern mit Kindern waren unter den Demonstranten. Quelle: LVZ

Wer ist diese Frau, die mit fast 70 noch immer mit einem Strahlen auf Arbeit geht? Die seit 25 Jahren einen Bastelladen im Herzen Grimmas führt und ihre Kunden als die besten der Welt bezeichnet. Die Gott vertraut, der Kirche aber nicht mehr. Die die Wende nicht als friedliche Revolution, vielmehr als feindliche Übernahme bezeichnet. Die zwei Fluten erlebte und überlebte. Für die am Ende des Tunnels immer Licht brennt. Die zur Begrüßung die Hand ausstreckt ...

Sorge über Debattenkultur im Land

Sie ist ein kritischer Kopf. Wenn alle schreien, schreit sie nicht mit. Und wenn viele schweigen, tut sie auch das noch lange nicht. Vielleicht mag sie auch deshalb das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ am liebsten. Nicht umsonst hört man sie dieser Tage im Laden frei nach Reinhard Mey trällern: „Seht doch mal richtig hin, der arme Kerl ist splitternackt.“ Aus ihrer Kritik nimmt sie die LVZ nicht aus. Sie fragt: „Wo sind denn die Journalisten? Wann wachen sie auf?!“

Coronaviren seien nichts neues, sagt Ziegler: „Sie sind gefährlich und wohl auch schlauer als wir.“ Was die Grimmaerin aber verwundere, sei das Messen mit zweierlei Maß: „Wer nimmt schon Notiz davon, dass sich in deutschen Krankenhäusern jährlich rund eine halbe Million Patienten mit Krankenhauskeimen infizieren und bis zu 20000 Menschen daran sterben. Und dass die Grippewelle 2017/18 gut 25000 Menschen in unserem Land das Leben gekostet hatte.“

Der Wurzener Allgemeinmediziner Erik Bodendieck ist Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Quelle: Thomas Kube

Einer, der einzig mit dem Maß des medizinischen Fachwissens Gefährdungen beurteilt, ist der Wurzener Erik Bodendieck. Der 53-Jährige ist Präsident der Landesärztekammer. Ihn habe es kürzlich selber erwischt: „Ja, ich war an Corona erkrankt. Hatte einen leichten Verlauf und hoffe, bald wieder normal riechen zu können.“ Er kenne aber einen inzwischen wieder negativ getesteten Kollegen, der fünf Wochen später immer noch Fieberschübe hatte. „Ein anderer lag 14 Tage straff und konnte nicht mal telefonieren. Der nächste schaffte nach seiner Genesung zu Fuß keine 100 Meter mehr.“ Und, ja, es gebe auch von der Berufsgenossenschaft anerkannte Todesfälle in der Ärzteschaft.

Bodendieck : Neue Art des Coronavirus

Es handele sich um eine neue Art des Coronavirus, warnt Bodendieck: „Wir wissen immer noch nicht genug. Warum reagiert der eine leicht, der andere aber schwer? Und das unabhängig vom Alter!“ Es sei ein fataler Fehler zu glauben, Corona wäre eine Lungenkrankheit. „Das Virus verändert die Blutgefäße, die Organe, auch das Nervensystem. Wir sehen komplett gelähmte Menschen. Auf Röntgenbildern sind nicht nur Entzündungen, sondern auch Blutgerinnsel zu erkennen. Mitunter gibt es Langzeitschäden.“ Das alles zu erforschen, dauere aber seine Zeit.

Uschi Ziegler, Großmutter und Vegetarierin, probte vor fast zehn Jahren schon einmal den Aufstand, als es in der Region einen Freilandversuch mit gentechnisch veränderten Kartoffeln geben sollte. Friedlich verhinderten „Mutter Courage“ und die Ihren damals den Anbau. Für Uschi Ziegler kein Grund, sich zurück zu lehnen: „Wir hatten diese Herren doch nicht deshalb vom Acker gejagt, damit wir uns morgen mit Gen-Impfstoffen vor Corona schützen sollen.“

Kritik an Totschlag-Argumenten

Glaube nichts, hinterfrage alles. Das habe ihr Vater immer gesagt. Daran halte sie sich. „Ein misstrauischer Mensch bin ich deshalb aber nicht. Im Gegenteil. Ich kann aber nicht verstehen, weshalb so viele die Pharmaindustrie als Freund bezeichnen.“ Nein, sie sei kein Verschwörungstheoretiker: „Ich halte das für ein unsägliches Wort. Wer keine Lust auf gepflegten Meinungsstreit hat, der bedient sich solcher Totschlag-Argumente.“ Sie ermutige ausdrücklich zu selbstständigem Denken, so Ziegler.

Das Coronavirus hält die Welt auch weiter in Atem. Quelle: Archiv

Von niemandem lasse sie sich vorschreiben – auch nicht von Politik und Staat, wann sie wen wieder umarmen dürfe: „Jeder Mensch sollte so verantwortungsbewusst sein, dass er weiß, was er tut oder besser lässt.“ Sie findet es traurig, wenn sich Nachbarn aktuell gegenseitig anschwärzten. „Angst schadet, Mut stärkt“ – das Novalis-Wort bringe es auf den Punkt, findet Ziegler. Sie sorge sich nicht um die Zukunft: „Das blockiert nur im Hier und Jetzt.“

Doch nimmt das Anschwärzen tatsächlich schon überhand? Sandra Freitag von der Polizei in Leipzig sagt, dass die Beamten hier und da Hinweise zu mutmaßlichen Verstößen gegen die Hygieneregeln bekämen: „Diesen gehen wir selbstverständlich nach. Oftmals bestätigen sie sich nicht, manchmal aber doch. Das wird dann entsprechend geahndet.“

„Wir brauchen jetzt vor allem Gemeinschaftssinn“

Allgemeinmediziner Bodendieck ahnt, worum es der Grimmaerin geht: „Individualität zählt in unserer Gesellschaft oft mehr als Kollektivgeist. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden.“ Er warne aber vor der daraus abzuleitenden Logik, dass auch wirklich an jeden gedacht sei, wenn nur jeder an sich denke. Dies sei mitnichten so. „In einer Krise wie dieser sollte sich der Einzelne zurück nehmen. Wir brauchen jetzt vor allem ein Stück weit Gemeinschaftssinn.“

Aber auch Bodendieck treibt die Debattenkultur im Lande um: „Menschen, die zurecht besorgt sind, in politische Schubladen zu schieben, sie somit verächtlich zu machen, ist kontraproduktiv.“ Und doch beobachte er gerade jetzt ein Übermaß an Populismus: „Dieser fällt auf fruchtbaren Boden – in einer Zeit, die ohnehin von Angst geprägt ist.“ All das treibe Blüten: Leute, die anfangs nach Masken gerufen hätten, verteufelten diese inzwischen.

Ziegler : Den Mund nicht verbieten lassen

Das Leben sei schon immer lebensgefährlich gewesen, sagt Ziegler. Umso wichtiger sei es, den Kopf oben zu behalten, sich den Mund nicht verbieten zu lassen, optimistisch zu bleiben. Und das, obwohl es immer schwieriger werde, sich von der allgemeinen Panik nicht anstecken zu lassen: „2016 rief die Regierung die Bevölkerung zum Anlegen von Lebensmittelvorräten auf – erstmals seit Ende des Kalten Krieges.“ Es gebe immer mehr Leute, die eins und eins zusammen zählen könnten, sinniert die Grimmaerin.

Nein, sie werde sich nicht impfen lassen, sagt die Händlerin. Sie wolle sich aber bemühen, weiter gesund zu leben. Dazu gehörten für sie Luft, Licht, Liebe und derzeit wöchentlich drei Märchen. Warum eigentlich Märchen? „Da geht schließlich immer alles gut aus.“

Von Haig Latchinian