Sieben Kandidaten zur OBM-Wahl in Wurzen zugelassen

Wurzen

Seit Montagnachmittag ist es amtlich: Von den acht Bewerbern für die Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni in Wurzen werden sieben als Kandidaten zugelassen. Alle Personen hatten bis zum 7. April 18 Uhr die Möglichkeit, ihre Unterlagen einzureichen, die nunmehr durch den Gemeindewahlausschuss auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft worden. Drei der Anwärter für die Amtsnachfolge von Stadtoberhaupt Jörg Röglin (SPD) mussten zudem per Gesetz 80 Unterstützungsunterschriften bis zum Stichtag akquirieren, da hinter ihnen weder eine Partei noch eine Wählervereinigung steht.

Wie die Ausschussvorsitzende Kristin Pregel verkündete, übersprangen jene Hürde der selbstständige Finanzberater Marcel Buchta sowie Frank Weike, Spartenleiter Service von Sternauto in Leipzig. Für den 38-jährigen Buchta votierten 101 Unterstützer auf der Liste, die im Zimmer 54 des Stadthauses auslag. Eine Stimme erklärte das Gremium im Nachgang für ungültig. Den Vertrauensvorschuss von 112 wahlberechtigten Einwohnern erhielt zudem der 52-jährige und ebenfalls unabhängige Frank Weike. Darunter erfüllten fünf Befürworter seiner Kandidatur nicht die notwendigen Bedingungen und wurden gestrichen.

Bewerber Philip Büttner kommt nur auf 55 Unterschriften

Das Nachsehen hatte lediglich der 31-jährige Philip Büttner. Der Industriemeister aus Wurzen reichte seine Bewerbung am 1. März ein und kam auf 57 Unterschriften, wovon zwei nach eingehender Prüfung aus der Wertung fielen, informierte Pregel. Enttäuscht über das Ergebnis zeigte sich Büttner deswegen nicht. Er wie auch Buchta und Weike wohnten der Ausschusssitzung im Plenarsaal des Stadthauses bei. „Nein, ich bin keineswegs traurig. Es waren für mich vier interessante und sehr lehrhafte Wochen.“ Bei alledem sei ihm von vornherein klar gewesen, dass die Hürde der 80 Unterschriften hoch ist. Parteien würden da einen entscheidenden Vorteil genießen. Selbst wenn sie in den Ortsverbänden heute nur über eine Hand voll an Mitgliedern verfügen, könnten sie ihre Favoriten ohne größeren Aufwand nominieren.

Beim zweiten Wahltermin reicht die einfache Mehrheit

„Ich habe viel Zuspruch aus dem Familien- und Bekanntenkreis erfahren. Mit dem Personalausweis ins Stadthaus zu gehen, das übrigens nur an einem Tag in der Woche bis 18 Uhr offen hat, und sich hier in die Liste einzutragen, war jedoch nicht jedermanns Sache.“ Froh über den verpassten Einzug ins Kandidatenlager, so Büttner, dürfte sein Arbeitgeber, die Höning GmbH für Fenster und Türen, sein. Als er Firmenchef Peter Schouren von seiner Absicht erzählte, schien dieser keinesfalls begeistert, wünschte ihm aber Glück. „Für mich geht es jetzt ganz normal weiter.“

Dagegen steigen Buchta und Weike bis zum 12. Juni in den Wahlkampf ein und mit ihnen Sarah Fischer (CDU), Thomas Schumann von der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“, Bodo Walther (AfD), sowie Steffi Kretzschmar (SPD) und Jens Kretzschmar (Linke). Allerdings rechnen viele bereits jetzt damit, dass niemand der insgesamt sieben Bürgermeisterkandidaten schon im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen erreichen wird. Für den zweiten Wahlgang, der für den 3. Juli festgelegt ist, reicht dann allerdings die einfache Mehrheit, um für sieben Jahre an die Spitze der Stadtverwaltung gewählt zu werden.

Von Kai-Uwe Brandt