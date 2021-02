Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Leipzig: Fallende Tendenz hält an

Landkreis Leipzig

Aufgrund technischer Probleme hat das Landratsamt am Sonntag keine aktuellen Corona-Zahlen herausgegeben. Am Sonnabend waren für den Landkreis Leipzig 24 neu registrierte und damit insgesamt 10 434 Infektionen (seit März 2020) gemeldet worden. 219 Personen sollen nach den Angaben auf dem Totenschein im Zusammenhang mit Corona gestorben sein, heißt es in der Mitteilung. Es gebe 34 Verdachts- beziehungsweise nachgewiesene Fälle mit der britischen Virus-Variante. Neue Zahlen ist für Montag, 1. März, angekündigt.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt langsam weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut weiter gefallen. Nach 86,8 vom Sonnabend, 0 Uhr, betrug der Wert 24 Stunden später 81,7. In den letzten sieben Tagen wurden 211 Menschen als Neu-Infizierte dokumentiert. Für den Landkreis ist das der fünfte Tag in Folge mit einer Inzidenz unter 100 gewesen. Sachsenweit ist es dennoch die dritthöchste Zahl nach Vogtlandkreis (205,8) und Nordsachsen (149,7).

Lesen Sie auch

Von okz