Sieg der CDU in Machern: Wo konnte Frosch punkten?

Machern

52,4 Prozent war die Zahl des Abends. Exakt 19.16 Uhr spuckte der Computer im Macherner Wahlbüro am Sonntagabend das vorläufige Ergebnis der Bürgermeisterwahl aus. Die Nachricht vom Sieg des CDU-Kandidaten Karsten Frosch verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Ort. Dass der bisherige Rathaus-Vize das Rennen macht, war im Vorfeld auf Grund seiner Popularität und Bekanntheit von niemandem ernsthaft bezweifelt worden. Dass Frosch seine drei Mitbewerber aber gleich im ersten Anlauf ausbremst und die Konkurrenz vor allem so klar distanziert, darf als faustdicke Überraschung gelten.

Beobachter hatten fest mit einer Nachwahl gerechnet

Eigentlich hatten die meisten Beobachter fest damit gerechnet, dass es in zwei Wochen zu einem Duell Frosch – Konecny kommt. Doch dem CDU-Mann konnte sein härtester Kontrahent von Wir sind Macher(n) nicht ansatzweise gefährlich werden. Konecny kam als Zweitplatzierter gerade mal auf etwas mehr als die Hälfte von Froschs Siegeswert – 27 Prozent. Nicht wirklich etwas mit dem Ausgang der Wahl hatten die zwei anderen Bewerber zu tun. Auf Platz 3 landete mit 10,9 Prozent der Stimmen Ingo Arndt ( AfD). Mit dem letzten Rang und dem einzigen einstelligen Ergebnis musste sich Andrea Hesse von Bündnis 90/Die Grünen begnügen.

Dabei war es nur 58,1 Prozent der Wahlberechtigten wichtig, über ihren Ortschef zu bestimmen. Von den 5444 Wahlberechtigten blieben 2279 zu Hause. Der Rest entschied, dass Machern weitere sieben Jahre von der CDU regiert wird. Am größten war die Wahlbeteiligung in Wahllokal 3 (Seniorenraum). Den geringsten Wahleifer verspürten die Bürger im Wahllokal 2 (Kindergarten). Immerhin 590 Macherner votierten per Briefwahl.

Macherner CDU musste improvisieren

Niemand – am wenigsten der Sieger selbst – hatte mit seinem Durchmarsch gerechnet. Beinahe zweifelnd nahm der künftige Macherner Bürgermeister erste Glückwünsche entgegen, als er am Sonntag gegen 19.30 Uhr im Rathaus eintraf. Die Orts-CDU, die ebenfalls fest von einer nötigen Nachwahl und einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Konecny ausgegangen war, musste improvisieren. Ein Blumenstrauß wurde eilends besorgt. Dass niemand von der Kreis-CDU nach Machern geeilt war, lässt ebenfalls darauf schließen, dass in den eigenen Reihen kaum jemand einen Sofortsieg für möglich hielt.

Erleichterung bei CDU-Kandidat Karsten Frosch, der am Wahalabend Macherns CDU-Chefin Petra Puttkammer an seiner Seite wusste. Quelle: Thomas Kube

Frosch punktet auch bei Briefwählern

Und doch reichte es mit 52,4 Prozent am Ende knapp für die absolute Mehrheit. Als wahre Frosch-Hochburg erwies sich sein Heimatort Gerichshain, wo der 50-Jährige einen Spitzenwert von 67,8 Prozent einfuhr. Auch bei den Briefwählern, die wohl unbeeinflusst von der Facebook-Affäre um den bisherigen CDU-Schatzmeister abstimmten, hatte der Christdemokrat mit 56 Prozent einen Stein im Brett. Am schlechtesten schnitt der private Unternehmer in Püchau ab, wo es nur zu 41,4 Prozent reichte. Im Vergleich zur Gemeinderatswahl 2019 konnte Frosch die Kreuze deutlich mehren und bescherte der CDU ein Plus von knapp 20 Prozent.

Konecny: Von Stimmenzuwachs für CDU-Sieger bin ich erstaunt

Eine erneute Verbesserung gegenüber dem jüngsten Urnengang schaffte auch Wir sind Macher(n). Konecny sorgte mit 27 Prozent noch einmal dafür, dass sich die Wählervereinigung auf dem aufsteigenden Ast befindet. Wirklich gefährlich konnte der selbstständige Unternehmer dem späteren Wahlsieger allerdings nirgendwo werden. Am knappsten war der Abstand noch in Püchau, wo der dreifache Familienvater nur 8,6 Prozent hinter dem CDU-Mann lag. Bereits am Wahlabend gehörte Konecny zu den ersten Gratulanten, auch wenn er am Montag zu Protokoll gab, von dem Frosch-Ergebnis durchaus überrascht zu sein. „Dass Herr Frosch angesichts der jüngsten Berichterstattung zum CDU-Troll und der allgemeinen Lage seiner Partei 20 Prozent gegenüber der Ratswahl zulegt, finde ich bei immerhin drei Gegenkandidaten schon ein erstaunliches Ergebnis.“ Konecny dankte seinen Mitstreitern, auch wenn es nicht mal für die Stichwahl reichte: „Ich sehe es als Erfolg des ganzen Teams an, dass wir erneut an Zuspruch gewinnen konnten.“

AfD-Kandidat lässt gegenüber Gemeinderatswahl Federn

AfD-Mann Ingo Arndt (50) konnte seine Zustimmungswerte der jüngsten Ratswahl nicht wiederholen. Im Mai 2019 hatte es für den Korrosions- und Bautenschützer noch zum zweitbesten Einzelergebnis aller Gemeinderatskandidaten nach Stimmenkrösus Karsten Frosch gereicht. Arndts Ergebnis vom Sonntag: magere 10,9 Prozent. „Ich werde mich nun wieder auf meine Arbeit als Gemeinde- und Kreisrat konzentrieren“, meinte der 50-Jährige.

Die bündnisgrüne Andrea Hesse (38) kam zwar auf dem letzten Platz ein, verbesserte ihr Ergebnis aus der Gemeinderatswahl aber ebenfalls um einige Prozentpunkte und kratzte sogar an einem zweistelligen Ergebnis. „Dafür, dass es in Machern noch nie Tradition wahr, grün zu wählen, bin ich mit meinem Abschneiden eigentlich ganz zufrieden.“ Gewundert habe sie sich „angesichts der Vorfälle der letzten Tage“ über Froschs Siegeszug. „Aber vielleicht zählt für die CDU hier auch der Spruch: Schlechte Werbung ist eben auch Werbung.“

Von Simone Prenzel