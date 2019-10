Sieger des KidsCup in Grimma erhalten ihre Preise

Grimma

Anlässlich des diesjährigen Muldental-Triathlons in Grimmafand im Juni auch wieder der EnviaM-Kids-Cup für die jüngsten Teilnehmer statt. Jetzt wurden die Sieger gekürt.

322 Kinder und 72 Erwachsene am Start

Nicht nur die Sonne lachte an jenem Tag im Stadion der Freundschaft, auch die Kinder und Erwachsenen aus den teilnehmenden Einrichtungen waren mit viel Begeisterung am Start. Insgesamt 322 Kinder und 72 Erwachsene hatten sich dem sportlichen Vergleich gestellt und für ihre Einrichtung um den Gesamtsieg gekämpft. Sowohl in der Gesamtwertung der Kitas als auch bei den Grundschulen fiel die Entscheidung letztlich mit der Erwachsenenstaffel. Durchsetzten konnten sich bei den Kleinsten mit Platz 1 erneut die Sport- und Spielkita „ Sprungbrett“ vor der Kita „Zwergenland“ Bennewitz und der Kita „Grimmaer Schwanenteich“.

Schecks auch für Grundschulen

In der Wertung der Grundschulen belegte diesmal die Grundschule „Bücherwurm“ aus Grimma-West den 1. Rang vor der Grundschule Grimma-Hohnstädt und dem Schulhort Naunhof. Mario Grimm von Energieversorger EnviaM übergab die symbolischen Schecks an die Steppkes der Einrichtungen.

Das Grimmaer Kinderhaus hatte schon im vorigen Jahr den 1. Platz erreicht. Sehr zur Freude von Einrichtungsleiterin Josephine Rößger (re.), die sogleich bekannt gab, dass die Gewinnsumme in die Finanzierung eines neuen Bodentrampolins mit einfließt.

Von Thomas Kube