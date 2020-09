Silberbarren in Brandis gefunden – Polizei sucht Eigentümer

Brandis

Wo sie herkamen, weiß niemand: Am 16. August haben Passanten in einem Gebüsch nahe der Naunhofer Straße in Brandis Silberbarren gefunden. Diese befanden sich in einer gelben Plastikkiste und tragen Prägungen wie „Essayeur Fondeur“, „ Degussa“ und „ umicore“. Die 999er Silberbarren haben den Wert einer niedrigen vierstelligen Summe und waren zum Zeitpunkt des Fundes abgepackt. Bisher gibt es laut Polizeiangaben weder Hinweise auf einen Eigentümer, noch können die Barren einem Diebstahl zugeordnet werden.

Die Beamten hoffen nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, Hinweisgeber oder die Eigentümer werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig zu melden.

Von lvz