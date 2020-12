Thallwitz

Ein schwerer Unfall in Nischwitz bei Thallwitz hatte am Heiligen Abend zahlreichen Ehrenamtlichen die Bescherung in ihren Familien verhagelt. Gegen 18 Uhr ist eine Frau mit ihrem Pkw Skoda auf der Lossaer Landstraße verunglückt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Dieser schwere Unfall zwischen Lossa und Nichwitz bei Thallwitz, bei dem eine Frau verletzt wurde, hat am Heiligen Abend zahlreiche Einsatzkräfte in Atem gehalten. Quelle: MTL-Picture

Das Fahrzeug kam aus Lossa und durchfuhr in Richtung Nischwitz eine lang gezogene Rechtskurve. Dabei verlor die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Unfallopfer im Wrack eingeklemmt

Mehr als ein Dutzend Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Thallwitz, Böhlitz und Wurzen sahen sich gezwungen, das Unfallopfer unter Einsatz schwerer Bergetechnik aus ihrem Wrack zu befreien. Nachdem die verletzte Frau vom Rettungsdienst in notärztliche Obhut genommen wurde, konnte sie in ein Krankenhaus überführt werden.

Die Polizei hat für eine umfassend Unfallanalyse den Sachverhalt aufgenommen. Für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die Verbindungsstraße zwischen Nischwitz und Lossa voll gesperrt.

Schreckliche Erinnerungen unterm Christbaum

Mit den Erlebnissen aus ihrem Einsatz im Kopf kehrten die Einsatzkräfte erst Stunden später zu ihren Familien in die festlich geschmückten Stuben zurück.

Von fsw-News