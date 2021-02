So begrüßen die Menschen im Landkreis Leipzig den Frühling

Landkreis Leipzig

Welch ein Kontrast. Vor einer Woche tummelten sich noch wintersportlich interessierte Leute in eilig gezogenen Loipen, rasten Schlittenbesatzungen die Hänge hinunter, stapften Familien durch den hohen Schnee. Am vergangenen Wochenende nun gab sich das Wetter schon ganz frühlingshaft mit deutlich zweistelligen Temperaturen, zog es die Menschen hinaus zu Spaziergängen und Radtouren oder in die Kleingärten. Spielplätze waren gefüllt und auch die ersten Motorradfahrer waren unterwegs.

Grimmaer: „Ich trauere dem Schnee schon etwas hinterher“

Nicht jeder freut sich indes über die schnell verschwundene weiße Pracht. „Ich trauere dem Schnee schon etwas hinterher“, gibt Ingrid Bräutigam zu. Schließlich konnte sie nach vielen Jahren wieder mal die Langlaufskier einsetzen. „In längst vergangenen Zeiten waren wir damit auch auf dem Erzgebirgskamm unterwegs. Jetzt hatten wir plötzlich den Schnee vor der Haustür.“

Das war perfekt für sie: „Schließlich verlernt man das nicht. Ich habe mich sogar mit etwas Tempo einen Hang hinuntergetraut.“ 20 Kilometer Langlauf am Stück waren kein Problem für sie. „Nun bleibt wenigstens eine straffe Wanderung hier in Grimma an der Mulde.“

Endlich wieder Sonnne tanken

Marion Gems vermisst den vielen Schnee dagegen nicht. Sie geht ohnehin bei Wind und Wetter mit dem Hund nach draußen. „Der hat ein sehr kurzes Fell und friert deshalb sehr schnell. Und das Streusalz ist für seine Füße sehr gefährlich.“ Keine Frage, dass sie deshalb die frühlingshaften Temperaturen genießt. „Sonne tanken ist für mich jetzt das Wichtigste.“ Einen Garten muss sie nicht versorgen, von daher kann sie ganz unbefangen der warmen Jahreszeit entgegensehen.

„Ich habe den vielen Schnee sehr genossen, nach reichlich zehn Jahren war das wieder mal ein richtiger Winter“, sagt Steffen Speck, der seinen fünf Monate alten Stammhalter Ilian mit dem Kinderwagen am Grimmaer Muldeufer entlang schiebt. „So ein Winter gehört zur Natur einfach dazu, und so kenne ich es noch aus Kindheitstagen.“

Trotzdem schätzt er auch den Frühling. „Wir haben den Garten direkt am Haus, da werden nun die Obstbäume beschnitten und das Gewächshaus vorbereitet. Ich bin schon mit Obst und Gemüse aus eigenem Anbau groß geworden und weiß das deshalb zu schätzen. Vielleicht ist es ja nur Einbildung, aber man schmeckt irgendwie die Mühe und die Zeit, die man da investiert hat.“

Geduldige und ungeduldige Kleingärtner

Perfekt in den Kram passt das Frühlingswetter Carolin Jubisch. Mit ihren vier Jahre alten Zwillingen Linus und Flynn übt sie mit dem Fahrrad und dem Laufrad. „Im Sommer können wir dann alle gemeinsam erste Touren machen.“ Die beiden Jungs hätten mächtig gestaunt, als über Nacht draußen alles weiß wurde. „Das war ja der erste Schnee, den sie bewusst erlebt haben.“ Bei den Schlittenfahrten hätten ihre Söhne viel Spaß gehabt. „Das war eine schöne Abwechslung.“

Kontrollgang durch die Gartenanlage

Obwohl Steffi und Udo Kühnitzsch begeisterte Kleingärtner sind, hätte es ihrer Meinung nach ruhig noch etwas winterlich bleiben können. „Uns ist es nicht so wichtig, wann die Kleingartensaison denn nun genau losgehen kann. Wir müssen nicht unbedingt gleich in der Erde rumwühlen. Heute steht einfach nur ein Kontrollgang durch die Anlage auf dem Programm. Den machen wir sowieso regelmäßig.“

Etwas ungeduldiger ist Kleingärtner Bernd Neldner. „Wir scharren schon mit den Hufen“, verrät er mit Blick auf den mit Macht hereingebrochenen Frühling. „Der Schnee war schon schön, aber es war etwas zu viel auf einmal.“ Nun könne es im Garten bald wieder losgehen. „Es gibt ja immer etwas zu tun, ich muss jetzt meine Jalousie reparieren.“ Und in Corona-Zeiten sei ein eigener Garten ohnehin ein großer Vorteil.

Frühlingsstimmung am Blumenladen

Auch in Borna war am Wochenende deutlich zu spüren: Vielen Menschen gefallen die länger werdenden Tage mit sonnigem Wetter. Sandra Kühnel ist mit ihrem Rennrad sportlich unterwegs und genießt den Fahrtwind bei jedem Tritt in die Pedale. „Nach Zeit fahre ich nicht“, winkt sie ab. „Für mich ist das Radfahren eine sportliche Betätigung, bei der ich etwas für meine Gesundheit tue. Andererseits lädt das schöne Wetter geradezu zu einer Radtour ein“, hebt sie noch hervor, bevor sie mit Schwung wieder in die Pedalen tritt.

Blumenpracht auf dem Bornaer Markt – am Laden

Farbenfrohe Frühlingsstimmung herrscht vor dem Blumenladen am Markt. Eileen König rückt noch einige Frühlingsblüher zurecht, die draußen stehen, und deren bunter Blumenpracht sich schwerlich einer entziehen kann. „Kaum zeichneten sich die ersten sonnigen Tage ab, kamen die Leute, um Blumen zum Auspflanzen zu kaufen“, sagt die Händlerin.

Und sie warnt: „Dabei ist es viel zu zeitig dafür, denn nach dieser kleinen Wärmeperiode folgen bestimmt wieder kalte Tage mit Frösten.“ Doch die Kunden, hat sie erfahren, würden die Blumen am liebsten gleich ins Freiland pflanzen, um sich an der bunten Blütenpracht zu erfreuen. „Ich habe in kurzer Zeit viel mehr Blumen verkauft als sonst“, freut sich Eileen König.

Zeitiger Frühling in Borna: Blütenpracht vorm Blumenladen

Geocaching führt Leipzigerinnen nach Borna

Nico Garbuschewski gönnt sich auf einer Bank eine kleine Pause. „Hier sitze ich in der Sonne, was mir gefällt. Ich bin ich heute mit dem Fahrrad unterwegs und radle so zehn Kilometer. Was soll ich zu Hause sitzen, da fällt mir nur die Decke auf den Kopf.“ Am liebsten möchte er Freunde und Bekannte treffen, was bisher, wie er sagt, wegen des Schnees und den Coronamaßnahmen nicht ohne weiteres möglich war. „Ich merke, dass jetzt mehr Leute unterwegs sind. Das schöne Wetter ist bestens geeignet dafür“, betont Garbuschewski.

Einen Ausflug in die Umgebung haben Karin Gaß und Elke Haack aus Leipzig unternommen. Dass der Weg nach Borna führte, liegt an ihrer Begeisterung fürs Geocaching. Dabei wird mittels Handy und Geodaten nach versteckten kleinen Schätzen gesucht. „Ein schöneres Wetter dafür kann es wirklich nicht geben“, sagen die beiden.

Mal wieder Freunde treffen

„Wir erfahren auf diese Weise etwas über die Geschichte des Ortes und sind jedes Mal überrascht, wie viel Historie uns auf Schritt und Tritt begegnet“, merkt Elke Haack an. Die beiden Leipzigerinnen verraten noch, dass sie auch bei Regen und Schnee, soweit möglich, sich an der frischen Luft bewegen.

Zeitiger Frühling in Borna: Karin Gaß und Elke Haack erkunden Borna.

„Obwohl ich vergangenes Jahr an Corona erkrankte und mittlerweile wieder genesen bin“, sagt Karin Gaß, „bringt mich niemand von Unternehmungen im Freien ab, die mein Immunsystem stärken. Jetzt erkunden wir die drei Kirchen in Borna.“ An der Stadtkirche begutachten sie noch das Lutherdenkmal, bevor ihr Weg weiter durch die Stadt führt.

Wann werden Corona-Maßnahmen gelockert?

Für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen spricht sich André Lodderstedt aus, dem die Gemeinschaft wichtig ist. „Nur zu Hause sitzen ist nicht mein Ding. Den Kontakt habe ich zwar mit dem Smartphone gehalten, doch die unmittelbare Begegnung mit Freunden ist unersetzlich“, stellt Lodderstedt fest. Und das schöne Frühlingswetter lade ja nun einfach zu Begegnungen ein.

Von René Beuckert, Bert Endruszeit