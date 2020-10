So gedenkt Brandis 30 Jahre Deutscher Einheit

Brandis

Der diesjährige Tag der Deutschen Einheit, er sollte ursprünglich all jene, die in Brandis regelmäßig in Chören und anderen Gesangsformationen die Stimme erheben, auf dem Marktplatz vereinen. Doch dann kam Corona, und damit erreichten den Bürgerverein Brandis ( BVB), der die bundesweit von der Deutschen Evangelischen Allianz organisierte Aktion „ Deutschland singt“ aufgegriffen hatte, eine Absage nach der anderen. Immerhin blieben das Bläserquintett, der Gospel-Chor und die Kantorei im Boot, sodass am Sonnabendabend musikalisch und in Form von gemeinsam mit dem Publikum gesungenen Liedern Danke für 30 Jahre Deutsche Einheit gesagt werden konnte.

Ehemaliger Pfarrer erinnert an den Herbst 1989

Eine Deutsche Einheit, die Ulrich Seidel an vorderster Front in Leipzig miterkämpft hat. Zwischen dem Volkslied „Die Gedanken sind frei“ und der Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung „We shall overcome“ nahm der ehemalige Brandiser Pfarrer das Publikum von der Bühne aus noch einmal mit in den Herbst des Jahres 1989 und ganz konkret zu jenem 9. Oktober, an dem der Protest gegen das DDR-Regime in der Messestadt seinen Höhepunkt erreichte.

„Meine Frau bat mich damals mit Verweis darauf, eine Familie zu haben, nicht nach Leipzig zu fahren“, so der frühere Pfarrer. „Ich habe ihr aber gesagt, dass ich es tun müsste, und wir haben in jenem Friedensgebet so tief und so innig um Frieden gebetet wie nie zuvor“, erinnert sich Seidel, der selbst in St. Nikolai bei Friedensgesprächen auf der Kanzel stand. „Ich habe mich nicht darum gerissen, gegenüber der Wut der vielen anwesenden Menschen Worte zu finden. Die Luft in der Kirche hat regelrecht gebrannt.“

Fortschritte in Brandis beeindrucken Hohenhamelner Delegation

Die bis in die 1970er-Jahre zurückreichenden Kontakte zwischen der Brandiser Kirchgemeinde und jener im niedersächsischen Hohenhameln standen auch am Beginn der bis heute Bestand habenden Städtepartnerschaft, von der Brandis beim Start in das neue bundesrepublikanische Zeitalter nicht wenig profitierte. Bei einem Rundgang durch Brandis konnte sich eine vom Hohenhamelner Vize-Bürgermeister Uwe Semper angeführte Delegation der Niedersachsen selbst ein Bild von den in 30 Jahren getätigten Fortschritten in der Partnerstadt machen.

„Was wir gesehen haben, hat uns beeindruckt“, so Semper. Doch die gewachsene Kommunalpartnerschaft könne nicht eins zu eins auf das geeinte Deutschland übertragen werden. „Mir wird noch zu oft von den alten und den neuen Bundesländern und von Ost und West gesprochen. Und ich vermute, dass vielleicht weitere 30 Jahre ins Land gehen müssen, bis wir wirklich ein Land sein werden“, meinte Semper.

Der Brandiser Gospelchor und das Bläserquintett gestalteten neben der Kantorei das musikalische Programm. Quelle: Roger Dietze

